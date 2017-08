Industriële labelprinter bij Brother, de PT-E110VP

Hardware

Labelprinters heb je in allerlei soorten en maten. Van modellen waarmee je de labels voor de cadeautjes bij Sinterklaas kunt printen, tot apparaten zoals de PT-E110VP van Brother, de opvolger van de PT-E100VP. Met deze industriële labelprinter maak je gelamineerde, slijtvaste labels tot 12 mm dik, in verschillende kleuren en maten, volgens Brother.

De labelprinter is specifiek gericht op de electra- IT- en installatiebranche. Dat houdt onder andere in dat ook veelgebruikte symbolen in die branches rechtstreeks afgedrukt kunnen worden. In totaal kan de PT-E110VP 200 verschillende tekens/symbolen afdrukken. Hij is daarnaast volgens Brother ook geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden. De gelamineerde labels kunnen daarnaast gebruikt worden in natte omgevingen.

De PT-E110VP is geschikt voor TZe-cassettes met diktes van 3,5, 6, 9 en 12 mm en kan maximaal 20 millimeter per seconde afdrukken. De afdrukresolutie bedraag 180 dpi. Verder is het goed om te weten dat hij een QWERTY-toetsenbord heeft, dus dat moet vertrouwd aanvoelen. Het LCD-scherm is 1 regel hoog en kan maximaal 16 tekens tonen.

De PT-E110VP wordt geleverd met een tapecassette, AC adapter en een draagkoffer. De snijmachine is handmatig. Mocht je de labelprinter wat mobieler in willen zetten, dan kan dat ook. Hij kan ook van stroom voorzien worden door AAA-batterijen. Deze worden overigens niet meegeleverd.

Brother is overigens een fabrikant die zich meer dan gemiddeld bezighoudt met de markt voor labelprinters. Eerder dit jaar introduceerde het bedrijf ook al een serie thermische labelprinters voor kantoren.