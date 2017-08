Integratie PayPal in Skype Mobile App: geld versturen via Skype

Apps & Software

Vanaf vandaag is het mogelijk voor gebruikers van zowel PayPal als Skype om geld te versturen in de mobiele app van Skype. Dat heeft PayPal vandaag laten weten. De nieuwe dienst werkt in 22 landen.

Volgens PayPal is het de combinatie van de vele transacties die sowieso al via PayPal worden gedaan en de meer dan 1 miljard mobiele Skype downloads wereldwijd, die ervoor zorgt dat dit een winnende combinatie is. Het zou het versturen van geld in ieder geval sneller en hopelijk natuurlijk ook gemakkelijker moeten maken.

Let wel, de nieuwe dienst werkt vooralsnog in ‘slechts’ 22 landen, voornamelijk binnen Europa. De belofte van geld versturen naar familie aan de andere kant van de wereld kan op dit moment nog niet echt waargemaakt worden dus. Naast Nederland komt de nieuwe dienst in de volgende landen beschikbaar: België, Canada, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië en Spanje, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk.

PayPal is de laatste tijd sowieso behoorlijk druk in de weer met samenwerkingen. Zo zijn er al samenwerkingen met Vodafone, Facebook Messenger, Siri, Apple iTunes en Visa. Dit wordt volgens het bedrijf gedaan om ervoor te zorgen dat mensen “op steeds meer plekken en in verschillende contexten, online en via mobiel, betalingen kunnen doen”.