‘Google wilde Snap overnemen voor 30 miljard dollar’

Google is tot op heden niet erg succesvol geweest in het opzetten van een eigen sociale netwerk of sociale dienst. Daarom besloot het bedrijf met Snap te gaan praten, het bedrijf achter Snapchat. Eind vorig jaar zou Google een bod van 30 miljard dollar op tafel hebben gelegd voor de populaire dienst. De CEO van Snapchat, Evan Spiegel, was niet geïnteresseerd.

Snap is al vaker in gesprek geweest met techgiganten over een mogelijke overname. Ook Facebook heeft in het verleden interesse getoond, maar ook toen had Spiegel geen interesse. Inmiddels is Facebook druk bezig om de succesvolle features van Snapchat te kopieëren om op die manier de app uit de markt te drukken. Google zou dit jaar naar de beursgang van Snap hebben laten weten dat het bod nog steeds op tafel ligt. De beursgang van Snap verliep namelijk niet naar verwachting, het resultaat was een stuk minder dan van de voren verwacht werd. Nu bekend is geworden dat Google interesse heeft getoond is het aandeel Snap wel ineens gestegen.

In een verklaring heeft Snap laten weten dat de berichtgeving omtrent het bod van Google onjuist zijn. Google wilde niet reageren. De journalist van Business Insider, Alex Heath, is echter overtuigd van zijn bronnen en informatie. Het is een publiek geheim binnen Snap dat er een bod van Google op tafel lag.

Ondanks dat Google er dus niet in is geslaagd om Snap over te nemen heeft Google CapitalG in het verleden wel geïnvesteerd in het bedrijf. Ook maakt Snap gebruikt van Google Cloud Platform voor de hosting van de dienst. Voor Google blijft het zoeken naar een succesvol sociaal product, eerder heeft het de plank al misgeslagen met Google Buzz, Wave en Google+. Een overname van Snap door Google zou voor beide partijen geen slechte zet zijn. Google heeft diepe zakken en beheerst de advertentiemarkt, daar kan Snap goed gebruik van maken. Terwijl Google de beschikking krijgt over enorm veel sociale data, waar mensen van houden, wat hun bezig houdt en dergelijke. Het profiel van de gebruikers kan daarmee nog beter worden afgestemd in combinatie met advertenties.