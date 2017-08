Google Play gaat slecht presterende apps actief tegenwerken

Apps & Software

Goed nieuws voor developers die veel tijd steken in het ontwikkelen van een goed functionerende app voor Android. Google heeft namelijk aangekondigd in een blogpost dat het haar algoritmes heeft aangepast op basis waarvan de lijst met zoekresultaten gemaakt wordt. Beter presterende apps gaan een hogere ranking krijgen. Populariteit speelt niet meer de doorslaggevende rol die het tot nu toe wel had.

Het idee is dat het nieuwe algoritme gebruikers apps aanraadt die zo weinig mogelijk bugs en crashes hebben. Ook de belasting op de accu gaat meespelen bij de ranking. Verder wordt er gekeken naar de algemene gebruikservaring. Dus naar zaken zoals de laadtijden van de app, maar ook naar het aantal keren dat de app wordt gedeïnstalleerd.

Voorheen hield het algoritme alleen maar rekening met de populariteit van een app. Een lage rating en negatieve reviews hadden geen invloed. Google kwam naar eigen zeggen tot deze stap toen het eens goed is gaan kijken naar alle 1-ster reviews van apps. In de helft van deze gevallen werden stabiliteitsproblemen aangehaald als de reden voor een lage score.

Gevolgen

Op zich is het wat ons betreft een goede zaak dat er niet alleen naar populariteit gekeken wordt, maar ook naar de algemene gebruikservaring. Het best zo zijn dat goede apps nu simpelweg niet gevonden worden. Zeker als je bedenkt dat er inmiddels meer dan 3 miljoen apps in Google Play staan. Vaak worden populaire apps ook behoorlijk actief gepusht, bijvoorbeeld door een groot bedrijf dat erachter zit. Dat heeft nu een stuk minder nut gekregen als de app zelf niet het gewenste niveau heeft dat de gebruikers verwachten. Aan de andere kant zullen er natuurlijk ook voldoende apps zijn die populair zijn juist omdat ze goed zijn. Voor die apps verandert er als het goed is niets na de komst van het nieuwe algoritme.

Google heeft het nieuwe algoritme al als proef bij een selectie gebruikers gedraaid. De resultaten hiervan zijn volgens het bedrijf bemoedigend. Er is een trend zichtbaar naar beter presterende apps en gebruikers deïnstalleren apps minder vaak. Voor developers is het volgens Google ook goed nieuws, want die kunnen nu hun rating verbeteren en dus uiteindelijk ook meer geld verdienen.