Surface Studio-concurrent Dell Canvas nu verkrijgbaar

Hardware

Gigantische aanraakschermen zijn op dit moment populair. Microsoft heeft bijvoorbeeld de Surface Hub en Google de Jamboard. Maar Dell vond een gat in de markt en heeft vandaag officieel zijn Canvas op de markt gebracht. Want waar de grote schermen van Microsoft en Google op bedrijven gericht zijn, is de Dell Canvas er vooral voor kunstenaars.

De Dell Canvas is een 27-inch aanraakscherm, dat beschikt over een resolutie van 2.560 bij 1.440 pixels. Het grote scherm kan op drie manieren input krijgen: door direct het scherm aan te raken, door gebruik te maken van een digitale pen, of door het Dell Totem. Dat laatst is een cirkelvormig apparaat dat op het scherm geplaatst moet worden en sterk doet denken aan de Microsoft Surface Dial.

Opvallend aan het scherm van Dell zijn de zeer brede schermranden. Volgens Dell is daar bewust voor gekozen. Het scherm is namelijk vooral bedoeld om horizontaal te gebruiken en de hardwarefabrikant stelt vanuit de kunstenaarsgemeenschap veel feedback te hebben gekregen. Zij gaven aan dat ze graag met hun polsen op de randen van het scherm leunen, waardoor brede randen nodig zijn om te voorkomen dat er per ongeluk input gegeven wordt.

Waar concurrerende apparaten volledig zelfstandig kunnen draaien door een ingebouwde processor en geheugenkaarten, is dat bij de Dell Canvas anders. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is er een Windows-computer nodig. Daarom zijn er ook drie typen aansluitingen: er is een mini-DisplayPort, mini-HDMI en USB Type-C aansluiting. De Dell Canvas heeft een adviesprijs van 1.799 dollar en is daarmee ook stukken goedkoper dan de rest. De Microsoft Surface Hub kost 2.999 dollar en de Google Jamboard 6.000 dollar.