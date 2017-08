Facebook brengt Stories naar de desktop

Apps & Software

Facebook brengt de Stories-functie naar de desktopvariant van zijn dienst. Het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg voert op dit moment proeven hiermee uit en wil de functie in de nabije toekomst breder beschikbaar maken. Dat terwijl Stories op mobiel niet echt aan weet te slaan.

Dat meldt de site Techcrunch op basis van bevestiging van Facebook zelf. Waar de Stories-functie sinds begin dit jaar beschikbaar is in de mobiele versie van Facebook, was die er nog niet voor de desktop. Op mobiel zien we de functie bovenin beeld, op desktop wordt volgens Techcrunch aan de rechterzijkant van het scherm. Daarmee is die een stuk minder opvallend en de vraag is of dat wel zo handig is van Facebook.

De Stories-functie is in vrijwel alle diensten van het bedrijf beschikbaar, dus ook in Instagram en WhatsApp, maar weet in de hoofdapp van Facebook nog weinig indruk te maken. In de paar maanden sinds Stories geïntroduceerd werd, was het gebruik zelfs zo laag dat Facebook de weergave van berichten moest aanpassen. Lange tijd zag je bij de Stories-functie namelijk grijze vakjes als er geen nieuwe Stories gedeeld waren. Nu heeft Facebook daar als er niks nieuws te zien valt, vervaagde foto’s van de vrienden waar je het vaakst contact mee hebt via de site geplaatst. Zo lijkt het in elk geval iets actiever, maar echt veel Stories worden er niet gedeeld.

Desondanks slaagt Facebook in zijn opzet. Het bedrijf wilde met Stories de concurrentie met Snapchat verder aan kunnen gaan en dat lukt bijvoorbeeld in Instagram. Er wordt door bedrijven meer geadverteerd in Instagram Stories dan bijvoorbeeld op Snapchat Stories. Daarmee weet het bedrijf in elk geval iets van de gebruikers van Snapchat weg te snoepen, precies wat het al heel lang probeert.