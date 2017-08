Honeywell lanceert draadloze C1 beveiligingscamera

Consumer

Honeywell komt met een nieuwe beveiligingscamera, specifiek voor consumenten die van een afstandje hun huis in de gaten willen houden. Het gaat om de Lyric C1 Wi-Fi Beveiligingscamera, die aan een smartphone of tablet gekoppeld kan worden.

De C1-camera kan met een verstelbare, magnetische voet op een vlak oppervlak geplaatst worden. Ook kan hij aan een muur bevestigd worden, waarmee de beveiligingscamera geschikt is voor zo ongeveer elke ruimte. De camera maakt bij normale lichtomstandigheden video-opnames met 720p en 30fps, en beschikt voor donkere omstandigheden over nachtzicht. Verder heeft de C1 een brede kijkhoek van 135 graden, waarmee er een breed overzicht is.

Doordat Honeywell een applicatie meelevert met de beveiligingscamera, kan die mensen er direct van notificeren als er thuis iets aan de hand is. Indien er ongebruikelijke bewegingen gedetecteerd worden, of geluiden, stuurt de camera dus een notificatie naar de app, evenals een mailtje naar een geregistreerd account. Ook wordt er in dat geval beeldmateriaal opgeslagen van vlak voor en na de gebeurtenis.

Handig is dat gebruikers ook twee digitale detectiezones kunnen instellen. De C1 weet dus dat hij bepaalde bewegingen – bijvoorbeeld van de plafondventilator – moet negeren. Er is ook geluidsdetectie ingebouwd, zodat de C1-camera ook bepaalde geluiden herkent. Zo weet hij wanneer bijvoorbeeld het rookalarm afgaat, en stuurt hij op basis daarvan een notificatie naar de smartphone of tablet waar de app op staat. De luidspreker maakt tweewegcommunicatie mogelijk – volgens Honeywell zelf handig als je bijvoorbeeld wil praten tegen iemand in die ruimte.

De C1 werkt via 220V-voeding werkt dus niet op batterijen. Het apparaat beschikt over lokaal versleutelde opslag, met een SD-kaart met capaciteit van 8 GB. Beelden zijn dan ook altijd op te nemen, zelfs als er geen wifiverbinding is. Beelden worden automatisch 24 uur lang opgeslagen in de cloud, vanuit waar ze te streamen en downloaden zijn. De krachtige 256-bit end-to-end versleuteling helpt beelden veilig op te slaan en te versturen.

De Lyric C1 Wi-Fi Beveiligingscamera is nu verkrijgbaar bij verschillende e-tailers voor een adviesprijs van 119 euro.