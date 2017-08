Accenture verstevigt met nieuwe overnames zijn positie als zakelijke cloudprovider

Business

Accenture heeft gisteren de overname van twee nieuwe bedrijven aangekondigd. Het gaat om Search Technologies en Brand Learning, waarmee Accenture zijn activiteiten op het gebied van consultancy en analytics wil uitbreiden. Hoeveel geld er gemoeid gaat met de overnames is niet bekend gemaakt.

De overname van Search Technologies is er volgens ZDNet op gericht om meer datawetenschappers en engineers te werven voor het bedrijf. Search Technologies houdt zich bezig met consultancy en implementatiediensten van data- en analytics producten. Voor dat laatste heeft het een framework ontwikkeld waarmee content verwerkt kan worden en heeft het een verzameling API-niveau dataconnectors gebouwd, die geïntegreerd kunnen worden met het Accenture Insights Platform AIP).

“Met de toevoeging van de kennis van Search Technologies aan ons portfolio, verkeren we in een veel sterkere positie om bedrijven te helpen hun data te gebruiken, om wat voor format het dan ook gaat, en kunnen we preciezere en bruikbaardere inzichten genereren,” laat Narendi Mulani, chief analytics officer van Accenture weten in een statement. “Bedrijven kunnen betere klantervaringen en betere uitkomsten bieden door de context en redenen achter transacties beter te begrijpen. Door het combineren van de data-engineering expertise van Search Technologies met onze datawetenschap, analytics en AI-kennis, breiden we onze mogelijkheden om klanten te helpen meer data-native te worden uit en helpen we klanten de manier waarop ze innoveren, concurreren en groeien te transformeren.”

Dan is er nog de overname van Brand Learning, waarmee Accenture zijn consultancy diensten op het gebied van marketing, sales en HR-teams wil uitbreiden. “Met toenemende digitale innovatie en gepersonaliseerd consumentenengagement, worden marketing- en verkoopfuncties nu gezien als voornaamste drijfveren achter groei. Accenture’s overname van Brand Learning, met zijn indrukwekkende staat van dienst op het gebied van het bouwen van mogelijkheden voor klanten op het gebied van marketing en sales strategie, evenals het inzetten van organisatorische veranderingen, helpt ons om onze klanten betere en meer geïntegreerde ervaringen te bieden, en om ze te helpen sneller te groeien,” vertelt Laura Gurski, senior managing director en hoofd van Accenture’s Customer & Channels.

Accenture is de afgelopen weken druk met overnames om positie op de zakelijke markt te verstevigen. In juni nam het nog LabAnswer over, en een paar weten later Intrepid. Het bedrijf kocht het afgelopen jaar ook andere ondernemingen, waaronder DayNine, Cloud Sherpas, New Energy Group, CRMWaypoint, Tquila UK en ClientHouse.