Huawei nadert Apple op wereldwijde smartphonemarkt

Onderzoek wijst uit dat Samsung wederom de grootste smartphonefabrikant is en dat de verkopen van Apple-apparaten flink gedaald zijn ten opzichte van een jaar geleden. Waar Samsung zijn eerste positie vast wist te houden, lag de groei echter op een andere plek, namelijk bij drie Chinese fabrikanten.

De wereldwijde verkopen van smartphones groeiden in het tweede kwartaal van 2017 naar 360 miljoen exemplaren, een toename van zes procent. Dat meldt Strategy Analytics. Dat is een solide groei, die vooral voortkomt uit meer verkopen in opkomende markten in onder meer Afrika en door de groei van het aantal mensen dat overstapt naar en high-end Android-telefoon.

Samsung wederom de grootste

Samsung zag de verkopen van zijn smartphones toenemen afgelopen kwartaal, met 2 procent ten opzichte van een jaar geleden. Daardoor verkocht het nu 79,5 miljoen toestellen, tegenover de 77,6 miljoen een jaar geleden. Vermoedelijk komt dat vooral door de nieuwe Samsung Galaxy S8-telefoon, die erg goed aanslaat bij het publiek. Wellicht dat de Galaxy Note 8, die later deze maand gepresenteerd zal worden, daar ook aan bijgedragen heeft.

Ondanks dat het totale aantal telefoons dat het Zuid-Koreaanse bedrijf verkocht toenam, kromp het marktaandeel enigszins in. Samsung heeft nu nog 22,1 procent van de markt in handen, waar dat vorig jaar 22,7 procent was.

Lichte groei voor Apple

Zoals ook al bleek uit de kwartaalcijfers van Apple, steeg het aantal verkochte smartphones van het bedrijf licht, naar 41 miljoen exemplaren. Een jaar geleden waren dat er nog 40,4 miljoen, waarmee de verkopen met 1 procent toenamen. Apple heeft nog een marktaandeel van 11,4 procent, waar dat een jaar geleden 11,8 procent was.

Het grootste probleem schijnt te liggen in China. Daar is Apple lang niet meer zo populair als het was en dat heeft direct invloed op zijn verkopen. Toch zal CEO Tim Cook tevreden zijn, want veel consumenten die wel van Apple-telefoons houden, zullen wachten op de Apple iPhone 8, die later dit jaar nog uitkomt.

De Chinezen blijven groot

Waar Samsung en Apple nog het grootste deel van de markt in handen hebben, blijven de Chinese fabrikanten groei noteren. Huawei staat op de derde plek en op het punt Apple in te halen met het aantal verkochte toestellen. Het bedrijf doet het in onder meer Azië, Europa en Afrika erg goed, met populaire Android-telefoons als de P10 en Mate 9. Het bedrijf verkocht maar liefst 38,4 miljoen toestellen en heeft nu 10,7 procent van de markt in handen.

Dan zijn er nog Oppo en Xiaomi. Oppo verkocht 29,5 miljoen toestellen, goed voor een marktaandeel van 8,2 procent. Maar ook Xiaomi wist het goed te doen en verkocht 23,2 miljoen smartphones en heeft een marktaandeel van 6,4 procent.