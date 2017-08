‘Samsung introduceert vingerafdrukscanner in het scherm pas met Galaxy Note 9’

Mobile

Op papier leek het een haalbaar concept, maar in de praktijk blijkt het moeilijker te realiseren; een vingerafdrukscanner die in het scherm zit verwerkt. Zowel Apple als Samsung werken naar verluidt al enige tijd aan deze technologie, maar het introduceren van een dergelijke feature laat op zich wachten. Samsung koos er met de Galaxy S8 voor om de vingerafdrukscanner dan maar op de achterzijde te plaatsen. Dat zal met de Galaxy Note 8 en de Galaxy S9 ook het geval zijn, pas bij de introductie van de Galaxy Note 9 wordt deze feature verwacht.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf is niet de enige die moeite heeft om deze feature te ontwikkelen, ook Apple werkt er al even aan en verwacht werd dat Apple met de eerstvolgende iPhone de feature zou introduceren. Volgens analist Ming-Chi Kuo van KGI Securities gaat dat nog niet gebeuren, misschien volgend jaar. Apple gaat nu mogelijk kiezen voor een virtuele knop onderin het scherm, waar de vingerafdrukscanner komt te zitten is onduidelijk, mogelijk ook op de achterzijde.

Bij Samsung zouden ze de beslissing hebben genomen om de technologie eerst goed door te ontwikkelen, voordat ze deze gaan toepassen. Het bedrijf wilde de vingerafdrukscanner in het scherm eigenlijk al introduceren bij de Galaxy S8, uiteindelijk belande de scanner op de achterzijde naast de camera, waar die vrij moeilijk te vinden is. Het lijkt op een keuze die op het laatste moment is gemaakt. Zo blijkt ook uit de review van de Samsung Galaxy S8. Samsung wil volgens Ming Chi Kuo wachten tot de introductie van de Galaxy Note 9, dan heeft het bedrijf nog bijna een jaar om het nieuwe scherm met ingebouwde vingerafdrukscanner te perfectioneren.