Google Stamp wordt nieuwe dienst voor uitgevers gebaseerd op Snapchat Discover

Business

Google zou werken aan een nieuwe dienst voor uitgevers, genaamd Stamp. De nieuwe dienst zou gebaseerd zijn op Snapchat Discover. Waarbij de gebruiker een overzicht krijgt te zien met allemaal afbeeldingen. Als daarop wordt doorgeklikt dan krijgt de gebruiker een serie met afbeeldingen met korte zinnen of een vraag met meerkeuze antwoorden. Na het bekijken van een hele serie met afbeeldingen is er bij Snapchat de mogelijkheid om je te abonneren op een uitgever. Waarbij je met regelmaat dus een dergelijke serie kan bekijken. Hoe Google dit precies wil gaan uitrollen en of het onderdeel wordt van een bestaande dienst is nog onduidelijk.

Vorige week werd duidelijk dat Google mogelijk het gigantische bedrag van 30 miljard dollar heeft geboden op Snap om het bedrijf volledig in te lijven, waarmee Google ook een groter sociaal product kan toevoegen aan zijn portfolio. Nu lijkt ook duidelijk te zijn geworden waar Google zijn interesse naar uit gaat, vooral de dienst Discover zou Google erg interessant vinden als nieuw uitgeefplatform voor uitgevers binnen Google. Door middel van afbeeldingen, korte video’s en interactie kan het overbrengen van informatie op een andere manier ervaren worden.

Google zou ook al in gesprek zijn met diverse grote nieuwsuitgevers om zich aan te sluiten bij dit platform. Of de uitgevers hier ook warm voor lopen is nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels richten steeds meer techgiganten zich op het ontwikkelen van publicatietools voor uitgevers en proberen ze op die manier de content naar hun eigen platformen te halen. Apple heeft een eigen nieuwsapp, Facebook heeft met Instant Articles ook zijn eigen dienst en Google heeft al Google AMP. Het doel van deze diensten is om content vooral sneller aan te bieden, buiten de browser om en zonder dat de bezoeker naar de website van de uitgever hoeft. Vaak kunnen artikelen gewoon worden doorgeplaatst in deze diensten, maar bij het nieuwe product dat Google nu ontwikkeld moeten uitgevers echt content op maat gaan maken, daarmee wordt de drempel ook meteen een stukje hoger.

Verder zijn uitgevers wat voorzichter geworden, in het begin waren ze nog wel enthousiast over de nieuwe innovatieve platformen, maar inmiddels is duidelijk dat het de uitgevers zelf vrijwel niets oplevert, behalve dat bezoekers wegblijven en de advertentie-inkomsten dalen. Sommige grote Amerikaanse uitgevers hebben zich dan ook terug getrokken uit een aantal van deze initiatieven. Daarmee wordt het voor Google nog lastiger om dit nieuwe product in de markt te zetten, aangezien hier een redacteur echt voor aan de slag moet.