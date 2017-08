Apple TV met 4K en HDR-ondersteuning onderweg volgens software HomePod-speaker

Consumer

Apple heeft nieuwe software uitgegeven voor de HomePod-speaker, daaruit blijkt nu dat er een nieuwe Apple TV onderweg is, deze zal eindelijk ondersteuning gaan bieden voor 4K-resoluties, maar ook voor HDR. Dat laat iOS-ontwikkelaar Guilherme Rambo op Twitter weten, nadat hij de firmware nader had onderzocht. In de code zijn diverse regels te vinden die wijzen op ondersteuning voor 4K en HDR.

De nieuwe software voor Apple’s HomePod speaker zorgde er vorige week ook al voor dat het ontwerp van de iPhone 8 min of meer naar buiten kwam. Naast het uitlekken van die details is nu ook duidelijk dat we binnenkort de introductie van een nieuwe Apple TV gaan zien met ondersteuning voor 4K-resoluties en HDR, iets wat Apple in de huidige Apple TV eigenlijk al had moeten bieden. Die komt echter niet verder dan een Full HD-resolutie. Apple is rijkelijk laat met de introductie van 4K want 4K-televisies zijn inmiddels al enkele jaren te koop. Zelfs de Google Chromecast heeft al meer dan een jaar een 4K-variant.

De enige vraag die nog onbeantwoord is, is of er inderdaad een nieuwe Apple TV gaat komen, of dat het meest recente model ook ondersteuning zal bieden voor 4K middels een software-update. Wij verwachten dat Apple met een compleet nieuw model zal komen en dat er vanaf het nieuwe model pas ondersteuning zal zijn voor 4K en HDR. Met 4K kunnen videobeelden worden weergegeven met hogere resoluties, er worden dus veel meer pixels per inch getoond, waardoor het beeld veel scherper is. Met HDR wordt het kleurbereik en contrast veel hoger doordat een donkere en een lichte opname worden gecombineerd tot één beeld.

In iTunes zijn de eerste markeringen van 4K al te vinden, al is het niet mogelijk om een film te kopen in deze schermresolutie. Alle films in iTunes gaan op dit moment niet hoger dan Full HD. Waarschijnlijk verschijnt de nieuwe Apple TV ergens begin september. Dan worden ook de nieuwe iPhones verwacht.