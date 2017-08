Kritisch rapport stelt dat Apple onherstelbare milieuschade aanricht

Business

Apple probeert zich graag neer te zetten als een milieubewust bedrijf, maar volgens een nieuw rapport is dat allesbehalve het geval. De manier waarop het bedrijf zijn producten in elkaar zet is schadelijk voor de planeet. De iPhone is zo geproduceerd dat de smartphone haast niet te repareren is. Met dit beleid richt Apple volgens het rapport zelfs onherstelbare milieuschade aan.

Het rapport van handelsgroep Repair Association bekijkt uitsluitend de bouwmethode van de producten van grote bedrijven. Ook HP (waarmee we recent nog een interview hadden over dit onderwerp) wordt zo onder de loep genomen, al richt de kritiek zich vooral op Apple. Als voorbeeld haalt de Repair Association de Macbook Pro met Retina Display uit 2012 aan. De Macbook Pro-lijn was altijd modulair, te repareren en te upgraden. Het model uit 2012 had volgens het rapport een niet te upgraden RAM-geheugen en vastgeplakte lithium-ion batterij. Toch kreeg de laptop een gouden status van de groene certificatiestandaard van EPEAT.

Volgens het rapport zitten veel grote IT-bedrijven in organisaties die normen bepalen voor wat nou eigenlijk groen is. Zij zouden daardoor veel macht hebben in het doordrukken van hun eigen standaarden, om uiteindelijk een groene label te krijgen. Ook concludeert het rapport dat fabrikanten als Apple, Blackberry en Sony belangrijke criteria negeren omdat het ten koste zou gaan van het ontwerp van het product. De criteria hebben onder meer betrekking op het kunnen repareren en recyclen van de producten.

Inzet Apple

Het rapport gaat uitsluitend in op de manier waarop de fabrikanten producten in elkaar zetten. Apple doet op andere manieren wel veel voor het milieu. Zo opende het bedrijf eerder dit jaar zijn nieuwe hoofdkantoor, ook wel Apple Park genoemd, waarbij het grootste deel van de stroom duurzaam is. Daarvoor werd nagenoeg het gehele dak van het kantoor vol gelegd met zonnepanelen. Apple zet zich dus wel degelijk in op het gebied van duurzaamheid, het rapport kijkt uitsluitend naar één activiteit van het bedrijf.

In een reactie aan The Verge laat Apple het volgende weten: “Met het sterk geïntegreerde ontwerp kunnen we producten maken die niet alleen mooi, dun en krachtig zijn, maar ook duurzaam zodat ze jaren meekunnen. Wanneer reparaties nodig zijn, kunnen geautoriseerde dienstverleners de kwaliteit en veiligheid van de reparatie voor klanten verzekeren. En als het einde van de levenscyclus nadert, neemt Apple zijn verantwoordelijkheid voor veilig en verantwoord recyclen.”