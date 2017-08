Microsoft Office apps nu te downloaden voor alle Windows 10 S pc’s

Apps & Software

Microsoft had recent al de Office-applicaties toegevoegd aan de Windows Store, er zat echter nog een kleine beperking op, de apps konden alleen worden gedownload door de Surface Laptop met Windows 10 S. Nu kunnen alle apparaten met Windows 10 S de Office apps downloaden en installeren uit de Windows Store. Wel zo handig, want Office is een belangrijk product voor de doelgroep van de Windows 10 S-systemen. Die zijn namelijk gericht op het onderwijs en zakelijke klanten. Beide doelgroepen maak veel gebruik van Office.

Office in de Windows Store zorgt in elk geval voor een beter aanbod in de Windows Store. Dat is namelijk een puntje waar Microsoft met de komst van Windows 10 S nog wat aan moet werken. Al heeft deze versie van Windows 10 S ook zijn eigen voordelen. Zo is Windows 10 S ten opzichte van een normale Windows 10-versie een stuk veiliger, omdat het alleen mogelijk is om applicaties vanuit de Windows Store te installeren. Het is niet mogelijk om applicaties te installeren via een desktop-installatieprogramma zoals je wellicht gewend bent. Het aanbod in de Windows Store is daarmee ook een stuk belangrijker geworden, Microsoft geeft zelf het goede voorbeeld door Office beschikbaar te maken. Een ander voordeel naast het feit dat deze Windows 10-versie veiliger is, is deze ook een stuk goedkoper. PC-fabrikanten kunnen deze versie tegen een zeer gereduceerd tarief inkopen, waardoor je deze Windows-versie vooral bij instapmodellen zal gaan tegenkomen. Al heeft Microsoft zelf een redelijk high-end model geïntroduceerd met Windows 10 S.

Mocht je als gebruiker een Windows 10 S-laptop hebben gekocht en daar toch enigszins spijt van hebben, of je wil als bedrijf toch wat meer features tot je beschikking hebben, dan is het mogelijk om de laptop te upgraden naar een volwaardige Windows 10 Pro-licentie. De kosten hiervoor zijn eenmalig 49 dollar, bedrijven die al een licentie hebben kunnen uiteraard daarmee upgraden.