Amazon patenteert nieuw dronesysteem

De plannen van technologiereus Amazon met drones zijn gigantisch. Maar het moet voordat er automatisch pakketjes geleverd kunnen worden nog wat obstakels overwinnen. Een nieuw patent laat zien hoe Amazon denkt over dronesystemen.

De site Business Insider wist een nieuwe patentaanvraag van Amazon te ontdekken. Het gaat om een netwerk van mobiele werkstations in de vorm van scheepscontainers die zich bevinden op bijvoorbeeld boten, treinen en op andere voertuigen. Die containers worden naar plaatsen waar de vraag op een bepaald moment groot is gebracht en dienen als een soort uitvalsbasis voor de drones van Amazon.

In de patentaanvraag staat dat de containers niet alleen als een onderhoudsplek zou moeten dienen, maar ook als een locatie waar drones pakketjes op kunnen halen. Het gaat om standaard scheepscontainers die in het plafond voorzien zijn van een deur en een “retrieval apparatus comprises a landing surface configured to be raised or lowered along a vertical axis and rotated about the vertical axis.”

Er is binnen het idee van Amazon ook communicatie tussen de containers en verschillende drones mogelijk. Zo kan het dus dat een container naar een andere plek in een stad gebracht wordt en dat nog rondvliegende drones te ‘horen’ krijgen waar ze nu heen moeten gaan. In de aanvraag staan ook diverse manieren omschreven om de drones te repareren.

Amazon omschrijft in de patentaanvraag ook het idee om meerdere containers naar een bepaalde locatie te brengen. Een daarvan zou dan bijvoorbeeld een werkstation kunnen zijn, waar de accu van een drone vervangen wordt, of waar er indien nodig reparaties uitgevoerd worden. Maar een andere container kan bepaalde producten bevatten die veel besteld worden in een gebied. Zo kunnen die producten nog veel sneller afgeleverd worden dan op dit moment mogelijk is.

Het systeem ziet er ongeveer als volgt uit:

Dat Amazon dit patent heeft aangevraagd, wil overigens niet zeggen dat het bedrijf de technologie uiteindelijk ook echt in gebruik zal nemen. Het illustreert wel hoe Amazon over dronesystemen denkt. De afgelopen tijd vroeg het bedrijf ook al patent aan op een systeem met gigantische luchtschepen en een soort bijenkorf voor drones die bovenop flatgebouwen geplaatst wordt. Duidelijk is dat het wil werken aan een systeem waarbij er al dan niet mobiele uitvalsbasissen zijn voor de drones, vanuit waar pakketjes bezorgd kunnen worden en waar de apparaten met hun beperkte batterijen snel opgeladen kunnen worden.