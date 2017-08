‘Apple komt begin 2018 met nieuwe iPhone SE’

Mobile

Steeds grotere schermen in een zo klein mogelijke behuizing stoppen. Dat is waar smartphonefabrikanten als Apple druk aan werken. Maar niet iedereen houdt daarvan en om die reden maken bedrijven vaak ook wat kleinere apparaten. Apple lanceerde in maart 2016 daartoe de iPhone SE, die naar het schijnt volgend jaar vernieuwd wordt.

Apple zal volgens bronnen van de site Focus Taiwan over een paar maanden met een nieuwe iPhone SE komen. Apple-fabrikant Wistron Corp. zou daarvoor bezig zijn met het uitbreiden van zijn productiefaciliteiten in India, waar de nieuwe versie van de iPhone SE geproduceerd kan worden.

“The sources said that Apple has signed up Wistron to assemble the new iPhone SEs after the Taiwanese firm started to produce the model in India in May, targeting markets around the world,” lezen we op de site van Focus Taiwan. Volgens de site is om die reden net een nieuwe faciliteit geopend in het land, waar medewerkers hem mogen maken.

Met de iPhone SE schijnt Apple zich te richten op opkomende markten, waar India ook bij hoort. Het bedrijf wil zijn marktaandeel flink laten groeien daar en een goedkoper en kleiner toestel past binnen de strategie.

Bronnen van het Indiase Tekz24 stellen dat de iPhone SE wat het design betreft sterk zal lijken op zijn voorganger. Het schijnt een telefoon met A10-processor te worden, dat draait op iOS 11 en beschikt over een display van tussen de 4 en 4,2-inch. Het nieuwe toestel zou tussen de 32 en 128 GB aan opslaggeheugen krijgen, en beschikken over een 1.700 mAh batterij.

De iPhone SE is overigens niet alleen populair in opkomende markten. Ook in het westen is het een populaire smartphone, vooral dankzij dat kleinere scherm en de prima specificaties. In onze recensie gaven we de eerste SE-smartphone een 8,1.