Spotify voor Xbox One lijkt onthuld te zijn

Pak ‘m beet twee dagen geleden kregen we te horen dat Spotify een app in ontwikkeling zou hebben voor de Xbox One. Nu lijkt dat wel zeker te zijn en hebben we screenshots die tonen hoe de app er uit komt te zien op het gamingplatform van Microsoft.

In de webwinkel van Microsoft is de app nu beschikbaar gemaakt, al kan hij nog niet gedownload worden. Zo weten we dus zeker dat de app er straks komt. Vanaf welk moment dat zal zijn is niet duidelijk, maar wel hebben we dankzij die app-pagina de eerste screenshots die duidelijk maken hoe de Spotify-app er straks uit ziet op de Xbox One.

De app ziet er nagenoeg hetzelfde uit als op de PlayStation 4, waar deze al twee jaar geleden op beschikbaar werd gemaakt. Om die reden gaat dan ook het gerucht dat de foto’s die geplaatst zijn bij de app placeholders zijn en dat de definitieve app nog niet onthuld is. Hieronder enkele foto’s die laten zien hoe de app er wellicht uitziet.







Dankzij de Spotify-app voor Xbox One kunnen gebruikers van dat console nu ook een soundtrack onder hun games zetten. Zo kunnen ze middels de Xbox One controller door afspeellijsten bladeren, nummers en albums selecteren. Tegelijk is het ook mogelijk om nummers te selecteren met je mobiel of tablet zonder dat je de game af te hoeven sluiten.

Bij lancering zal de app ook in het Nederlands beschikbaar zijn. Uit de omschrijving uit de Microsoft Store blijkt dat de downloadgrootte naar schatting 1,07 tot 1,67 MB is. Vanaf welke datum de app precies te installeren valt is niet zeker, maar aangezien deze er al staat, zal het niet lang meer duren.