‘Nieuwe Apple Watch minder afhankelijk van iPhone-connectie’

Mobile

Apple zou van plan zijn om de aankomende Apple Watch minder afhankelijk te maken van de iPhone. Momenteel is er nog een draadloze verbinding met de smartphone nodig voor het uitvoeren van verschillende taken. Door LTE toe te voegen is de aankomende smartwatch van Apple minder afhankelijk van de iPhone.

Door het toevoegen van de draadloze verbindingsmogelijkheid is er bij de Apple Watch verbinding via het 4G-netwerk mogelijk. Volgens anonieme bronnen van persbureau Bloomberg zal die connectie er ook daadwerkelijk komen. Zij beweren dat in ieder geval een aantal van de Apple Watches over een LTE-chip voor de verbinding beschikken. Daardoor is er geen connectie meer vereist voor bijvoorbeeld het downloaden van een nieuw liedje of het gebruiken van verbindingsafhankelijke applicaties.

Gebruikers van een Apple Watch hoeven door de technologie niet meer iedere keer hun smartphone mee te nemen. Activiteiten als hardlopen en naar de sportschool gaan met de smartwatch worden zo een stuk eenvoudiger. Waarschijnlijk wil Apple op deze manier een groter publiek bereiken met zijn smartwatch. Het horloge levert maar een kleine bijdrage aan de totale omzet van het bedrijf, maar CEO Tim Cook gaf vorige week nog aan dat de Apple Watch een marktleider in het smartwatch-segment is. De verkopen stegen in het derde kwartaal met meer dan 50 procent. Apple heeft volgens onderzoeksbureau Strategy Analytics alleen Xiaomi en Fitbit voor zich in de smartwatch-markt.

Mobiele providers

Intel zal volgens één van de bronnen de LTE-chips voor de aankomende Apple Watch leveren. De chipmaker probeert al jaren Apple als afnemer voor zijn technologie te winnen. Qualcomm is de hoofdleverancier voor chips die in Apple-producten komen, maar de twee partijen zijn al enige tijd met elkaar in conflict wegens mogelijke patentschending en monopoliemisbruik.

Er zouden al gesprekken gevoerd worden met mobiele providers in de Verenigde Staten en Europa voor de Apple Watch met LTE. In ieder geval AT&T, Verizon, Sprint en T-Mobile zijn geïnteresseerd. Toch zou de smartwatch met LTE-chip in het begin alleen bruikbaar zijn voor gebruikers met iPhone.

De aankomende Apple Watch zou volgens Bloomberg ook nog naar 2018 verplaatst kunnen worden, terwijl eerdere berichtgeving van een lancering in dit jaar uitging. De toevoeging van een LTE-chip roept wel een aantal vragen op. Zo kan de batterij mogelijk nog korter mee dan al het geval is. Er ontstaat ook onzekerheid of de technologie in iedere Apple Watch aanwezig zal zijn. Bij de iPad betaal je bijvoorbeeld extra voor LTE. Anderzijds is het even afwachten of er een los abonnement komt voor 4G-verbinding met de Apple Watch. Misschien kan de verbinding wel gemaakt worden als je al een abonnement bij een aangesloten mobiele provider hebt.