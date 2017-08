Nieuwe generatie Microsoft Arc Mouse beschikbaar

Hardware

Microsoft voert al behoorlijk wat jaartjes een lijn randapparatuur (toetsenborden, muizen). Een van de modellen is de Arc Mouse, een muis die is bedoeld voor mensen die veel onderweg zijn. Hiervan is nu een nieuw model beschikbaar, die nu ook in de Surface-lijn wordt opgenomen.

De muis onderscheidt zich van ‘gewone’ muizen door zijn flexibele behuizing. Je kunt hem plat opbergen in een tas of binnenzak. Heb je hem nodig, dan kun je de behuizing buigen. De muis staat dan in een boog (de Arc uit de naam) en kan gebruikt worden zoals iedere andere muis.

Vergeleken met de voorganger is de nieuwe Arc volgens Microsoft net nog iets verder verfijnd, waardoor hij nog iets beter in de hand ligt. Hij wordt in eerste instantie aangeprezen als toevoeging op een Surface Pro, Laptop of Book, maar kan uiteraard ook bij om het even welk ander Bluetooth-apparaat gebruikt worden. De Surface Arc Mouse maakt gebruik van Bluetooth 4.0.

Verticaal en horizontaal scrollen

Als het gaat om knoppen, heeft Microsoft het bij de basics gehouden. Er zijn twee, aangevuld met een aanraakgevoelig vlak. Op dit vlak kun je vegen om verticaal en horizontaal te scrollen.

De Surface Arc Mouse maakt gebruik van Microsoft’s eigen BlueTrack tracking-technologie voor de laser. Deze laser heeft een resolutie van 1000 dpi.

De muis werkt op 2 AAA batterijen, die overigens meegeleverd worden en Microsoft geeft 1 jaar fabrieksgarantie op de Surface Arc Mouse. De adviesprijs is 89,99 euro (inclusief BTW) en de muis wordt verkrijgbaar in de kleuren platina, kobaltblauw, bordeauxrood en zwart.