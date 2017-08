Nieuwe foto’s iPhone 8 en Google Pixel-opvolger

Mobile

Het is zo’n beetje de tijd van het jaar dat grote telefoonmerken met hun toptoestellen komen. Binnenkort kunnen we niet alleen de Samsung Galaxy Note 8 verwachten, maar ook de iPhone 8 en de Google Pixel 2. Van die laatste twee toestellen zijn vandaag foto’s uitgelekt.

Allereerst het beeld van de iPhone 8. Dat beeld werd gepubliceerd door Evan Blass en het gaat om een foto van de telefoon in een hoesje. Daardoor krijgen we niets te zien van de achterkant van het toestel, maar zien we wel de voorkant. Wederom wordt bevestigd dat het toestel van Apple ditmaal een scherm krijgt dat het grootste deel van de voorkant van de smartphone bedekt. Enkel bovenin is een uitsparing te zien voor onder meer een camera en een speaker.

Uit het beeld van Blass blijkt weer eens dat Apple ditmaal geen fysieke thuisknop integreert in het toestel. Het is ook een nieuwe bevestiging dat er geen vingerafdrukscanner aan de voorkant van het telefoontoestel zal zitten. Naar het schijnt laat Apple die nu volledig achterwege en zet het bedrijf ditmaal volop in op gezichtsherkenning. Die zou sneller werken, maar ook veiliger zijn.

Het andere telefoontoestel waarvan foto’s zijn onthuld, is de Google Pixel 2. Dat is de opvolger van de Pixel-smartphones, waarmee Google wil laten zien wat er allemaal mogelijk is met het mobiele besturingssysteem Android. De website GSMArena plaatste twee beelden van het toestel. De beelden bevestigen in elk geval dat de Google-telefoon over zeer smalle schermranden beschikt aan de zijkanten.

De Google Pixel-opvolgers beschikken over dikke randen aan de boven- en onderkant van het toestel. Bovenin zitten een camera en stereospeaker. Van de grote variant van het apparaat weten we dat het een 5,6-inch scherm krijgt en zal draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-processor. De toestellen zouden later dit jaar nog gelanceerd moeten worden.