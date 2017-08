Twaalf jaar cel geëist tegen oud-topman Samsung

Business

De openbaar aanklager in Zuid-Korea heeft twaalf jaar cel geëist tegen Jay Y Lee, oud-topman van Samsung. Hij wordt ervan beschuldigd Park Geun-hye, de vorige Zuid-Koreaanse president die opstapte vanwege deze zaak, omgekocht te hebben.

Volgens Fudzilla volgt er binnenkort al een uitspraak in deze zaak. Jay Y Lee werd er als vicevoorzitter van technologiereus Samsung van beschuldigd er alles aan gedaan te hebben om zijn positie binnen het bedrijf te verstevigen, waaronder het omkopen van regeringsfunctionarissen. Naar verwachting doet de rechter op 25 augustus uitspraak in de zaak, want Lee zit sinds februari vast en op die datum loopt het voorlopige hechtenis tot een einde.

Lee wordt niet alleen beschuldigd van het omkopen van de voormalig president van Zuid-Korea. Ook staat hij terecht voor meineed, verduistering en het verbergen van een misdrijf. Volgens de openbaar aanklager betaalde hij in totaal 35 miljoen euro aan verschillende fondsen waar president Park direct aan verbonden was. Laatstgenoemde moest vanwege het schandaal al opstappen en sindsdien doet de Zuid-Koreaanse openbaar aanklager onderzoek naar diverse topmannen en -vrouwen binnen Samsung.

Lee stelt zelf nooit iets gevraagd te hebben voor het bedrijf van wie dan ook, ook niet van de Zuid-Koreaanse president. Dat vertelde hij in een statement tijdens de rechtszaak. “Het spijt me verschrikkelijk dat ik zo teleurgesteld heb en ik bied mijn verontschuldigingen aan,” concludeerde hij toen.

Voormalig vicevoorzitter Lee is niet de enige die een gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Oo andere voormalig topmensen binnen Samsung staat zoiets te wachten. Zo is er voor Choi Gee-sung, die leiding gaf aan de afdeling bedrijfsstrategie, een straf van tien jaar geëist. Tegen drie andere oud-bestuursleden van Samsung lopen er ook zaken.

De zaak is gigantisch in Zuid-Korea, omdat Samsung het grootste bedrijf van het land is. Waar we Samsung in Nederland vooral kennen vanwege zijn smartphones, tablets, computers en andere elektronica, is het in Zuid-Korea ook actief in de verzekeringsindustrie, scheepvaart en chemicaliën. Het schandaal heeft dan ook verstrekkende gevolgen gehad tot nu toe, waaronder het opstappen van de president van het land.