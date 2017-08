Alphabet Inc. breidt uit in Afrika

Business

Google-moederbedrijf Alphabet is van plan zijn initiatieven in Afrika uit te breiden. Dat liet Google-CEO Sundar Pichai weten tijdens een bezoek aan de Nigeriaanse stad Lagos. De extra activiteiten in het content moeten gerealiseerd worden door in de komende vijf jaar de digitale vaardigheden van 10 miljoen verschillende Afrikanen te trainen. Daarnaast moeten extra investeringen voor meer activiteiten in Afrika zorgen.

Afrikaanse startups kunnen meer geld van de Alphabet tegemoet zien. Dit initiatief investeert 20 miljoen dollar, omgerekend zo’n 17 miljoen euro, in digitale non-profit organisaties. Ook moet dit bedrag voor aangepaste producten zorgen, waaronder YouTube. In Afrika lopen gebruikers vaak tegen problemen aan bij dit soort diensten. Een duurdere dataplan en langzamer internet zijn obstakels waar het continent tegenaan loopt.

Het trainen van 10 miljoen Afrikanen valt onder een programma dat Google in april 2016 aankondigde. Bij het zogeheten Digital Skills for Africa initiatief krijgen deelnemers online en face-to-face-instructies. Individuele personen en kleine bedrijven kunnen gebruikmaken van het programma. Alphabet werkt daarvoor samen met 15 partners die verspreid zijn over 27 Afrikaanse landen. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden. Hun individuele plan moet onder één van de volgende categorieën vallen: business development, loopbaanontwikkeling en standaard internetgebruik.

Plannen voor Afrika

Aan TechCrunch laat Google weten dat de stappen bedoeld zijn om een gemiddelde internetgebruiker eenvoudiger toegang tot het internet te bieden. Pichai wil dat Afrikaanse burgers weten dat Google in het continent zal blijven. Eerdere investeringen van 2,5 miljoen dollar werden gedaan in de Nigeriaanse startup Gidi Mobile en het Zuid-Afrikaanse Siyavula. Gidi Mobile biedt een mobiel persoonlijk leerplatform, terwijl gebruikers van Siyavula wiskunde en wetenschap leren.

Pichai kondigde tijdens zijn bezoek tevens aan Nigeria dat het gebruik van Google-diensten in Afrika beter zal worden. Het bedrijf test YouTube Go in Nigeria, een applicatie die offline kijken mogelijk maakt. Google Maps krijgt daarnaast een update voor Lagos. Afrikanen krijgen voortaan een browser-functie die zoekresultaten moet vereenvoudigen. Dat moet zorgen voor 90 procent minder data en vijf keer snellere zoekresultaten.