Eerste beelden LG V30 lijken onthuld te zijn

Vorig jaar huurde LG acteur Joseph Gordon-Levitt in om een wedstrijd te organiseren waarbij deelnemers opnames moeten maken met een LG-telefoon. Ook dit jaar mocht Gordon-Levitt zijn portemonnee spekken met de marketingactie en recent vrijgegeven video’s bieden beelden van een nog niet vrijgegeven LG-toestel. Naar het schijnt gaat het om de eerste foto’s van de LG V30, die naar verluidt op 31 augustus officieel onthuld zal worden.

De beelden werden gespot door de site Droid Life en tonen een smartphone met een behoorlijk groot display. Doordat het scherm zo groot is, is er zo te zien geen plaats voor een fysieke thuisknop. De voorkant bevat ogenschijnlijk enkel een camera en een speaker. Op de achterkant van de smartphone zien we een vingerafdrukscanner.

Er is nog maar weinig bekend over de specificaties van de smartphone. Naar het schijnt wordt dit het eerst LG-toestel met een OLED-scherm in plaats van een lcd-scherm. Daarmee krijgt het toestel een helderder beeld en zou het scherm wat zuiniger zijn. Het lijkt er niet op dat het toestel een tweede scherm krijgt, zoals een aantal andere toestellen in de LG V-reeks dat wel kregen.

Verder zou de LG V30 draaien op een Qualcomm Snapdragon 835 processor, die beschikt over 4 GB aan werkgeheugen. Het apparaat heeft verder een dubbele camera aan de achterkant, zoals onderstaande beelden ook tonen, en zou de behuizing waterdicht zijn. LG zou de V30 op 31 augustus onthullen en hij schijnt vanaf 15 september al te koop te zijn.