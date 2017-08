Google Glass Enterprise Edition voortaan breder beschikbaar

Hardware

Google Glass werd ooit als één van de meest veelbelovende technologieën van de toekomst gezien die veel techliefhebbers wilden hebben. Het product was een flop op de consumentenmarkt. Het werd echter opnieuw uitgevonden door het bruikbaar te maken voor bedrijven. Deze zogeheten Enterprise Edition helpt werknemers op de werkvloer. Inmiddels biedt één van de verkooppartners van Google de slimme bril ook aan voor het grote publiek.

Het techbedrijf noemt deze verkooppartners ook wel Glass Partners. Eén van hen is het Spaanse Streye en dat bedrijf plaatste het product op zijn homepage. Bij deze verkoper is de Google Glass Enterprise Edition te koop voor 1550 euro, met een levertijd van 15 tot 30 dagen. Streye biedt ook een bundel met zijn eigen software aan. Glass Partners zijn vaak verkooppunten van het product omdat zij streamingoplossingen voor de slimme bril leveren. Streye doet dat dus ook en vraagt voor zijn pakket een bedrag van 2500 euro.

Specificaties en gebruik

De pagina van de verkoper bevestigt tevens de specificaties van de Google Glass Enterprise Edition. 9to5Google meldde eerder dat de slimme bril een scherm van 640 x 360 krijgt. Streye voegt daaraan toe dat de wearable 5-megapixel foto’s maakt en HDPI ondersteunt. De video’s worden in 720p getoond. Het apparaat beschikt over een 2 GB werkgeheugen en een opslaggeheugen van 32 GB. Verder is er ondersteuning voor wifi en verbinding met apparaten via bluetooth mogelijk. De batterij is er één met een capaciteit van 780 mAh. De specificatielijst bevestigt verder de aanwezigheid van de volgende sensoren: capacitive head sensor, barometer, magnetometer, wink sensor, blink sensor en hinge effect sensor.

De Enterprise Edition werd al verkocht via de partners, maar de versie was nog niet eenvoudig te verkrijgen voor de normale consument. Doordat Streye de slimme bril nu ook op zijn website geplaatst heeft, is de wearable voortaan voor particulieren beschikbaar. Het is wel echt bedoeld voor zakelijke gebruikers, zoals al eerder aangehaald. Verwacht dus niet dat je er filmpjes mee op Facebook kan zetten en dergelijke.