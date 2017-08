Intel komt met radicaal nieuwe ‘lineaal’-vormgeving SSD’s

Hardware

Intel heeft in haar eigen newsroom een bericht geplaatst waarin het een nieuw soort opslag voor datacenters voorstelt. Nou ja, een nieuw soort is het eigenlijk niet, want we hebben het nog wel gewoon over SSD’s. Het is meer de form factor die in het oog springt. Die wordt namelijk als ‘ruler’ aangeduid. De nieuwe SSD’s hebben dus de vorm van een lineaal.

Als het gaat om de opslag in datacenters, hebben we het doorgaans over ‘ouderwetse’ 2,5- of 3,5-inch drives, aangevuld met de modernere SSD’s die via een PCIe-slot worden aangesloten. Volgens Intel zijn deze form factors echter niet optimaal voor dit type gebruik. Zowel op het gebied van opslag per volume als benodigde koeling en stroomverbruik, moest dat beter kunnen. De ‘ruler’ form factor is hier het resultaat van.

1 petabyte in 1U

De belofte die Intel doet voor het nieuwe type SSD is niet mis. Door de nieuwe form factor wordt het mogelijk om niet minder dan 1 petabyte (1000 terabyte) in een enkele 1U-server te stoppen. De nieuwe form factor komt later dit jaar beschikbaar. Qua interne technologie zijn er modellen die gebruikmaken van Intel 3D NAND, maar ook van 3D XPoint (de Optane-lijn).

Beide technologieën zijn ook beschikbaar bij nieuwe dual port SSD’s die Intel heeft aangekondigd. Dit type SSD kan verbinding maken met twee hosts tegelijkertijd, een beetje zoals dat bij SAS ook gebeurt. Dit is in datacenteromgevingen belangrijk, omdat je op deze manier kritieke workloads beter kunt beschermen. De dual-port Intel SSD DC D4500-, D4502- en D4600-series zijn vanaf het derde kwartaal beschikbaar (nu dus eigenlijk al).

Tot slot zijn er nog twee nieuwe lijnen SATA-SSD’s aangekondigd door Intel. De DC S4500- en S4600-series maken gebruik van een nieuwe, door Intel zelf ontwikkelde SATA-controller en 32-laags 3D NAND. Deze modellen zijn op dit moment al te koop.