Android O verschijnt mogelijk deze week

De nieuwste versie van besturingssysteem Android, ook wel Android 8.0 (of O) genoemd, zal misschien deze week al uitkomen. Het gaat dan om een beperkte beschikbaarheid op bepaalde telefoons, zoals Google eigenlijk altijd zijn besturingssysteem uitrolt. Het is niet zeker dat Android O ook daadwerkelijk deze week verschijnt, aangezien het niet door Google zelf bevestigd is. Het nieuws is afkomstig van een journalist.

David Ruddock, managing editor van de Android-website Android Police, beweert op Twitter namelijk een potentiële lancering van het besturingssysteem in de komende week. Android O zou volgens Ruddock tijdens zijn lancering alleen voor twee eigen toestellen van Google verschijnen. Het gaat daarbij om de Google Pixel en de Google Pixel XL. De journalist plaatst wel de kanttekening dat de lancering mogelijk vooruit geschoven kan worden.

Als de berichtgeving van Ruddock klopt dan zal de lancering overeenkomen met eerdere berichtgeving over het besturingssysteem. Google zelf kondigde aan dat Android O gepland staat voor het derde kwartaal van 2018 verschijnt. Dezelfde Ruddock kwam in juni nog met het nieuws dat Google van plan is zijn besturingssysteem in de eerste twee weken van augustus te lanceren.

Naam en functies

Het is niet bekend waar de letter O voor staat, al gaan geruchten uit van twee namen: Android Oreo en Android Oatmeal Cookie. Ruddock geeft in een andere tweet aan geen idee te hebben wat de uiteindelijke naam van Android 8.0 zal worden. Google vernoemde zijn mobiele besturingssysteem eerder al eens na een bestaand merk, namelijk KitKat. Toen ging het om Android-versies 4.4 en 4.4.4, die eind 2013 verschenen.

Android 8.0 O is het aankomende besturingssysteem dat een grote update zal doorvoeren. Notificaties moeten eenvoudiger te filteren zijn met het toevoegen van notificatiekanalen. Ook voegt Google Notifications Dots toe, waarbij bolletjes een nieuwe melding bij een applicatie weergeven. Het accuverbruik moet eveneens zijn voordeel halen uit het besturingssysteem. Een andere functie die vaak geprezen wordt, is de zogeheten picture-in-picture-modus. Daardoor kun je bijvoorbeeld tijdens het kijken van een video op YouTube een geminimaliseerde versie van de video activeren tijdens een videogesprek door op de thuisknop te drukken.