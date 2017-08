Wederom teleurstellend kwartaal voor VodafoneZiggo

Business

VodafoneZiggo heeft dinsdag de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de provider een kwartaal achter de rug heeft waar het waarschijnlijk zelf niet op hoopte. Het totale aantal abonnees dat het bedrijf de rug toekeerde kwam uit op 9500. In het eerste kwartaal van het jaar liep het aantal abonnees ook al terug, zo liet het kwartaalverslag destijds zien.

Het aantal klanten van VodafoneZiggo liep het afgelopen kwartaal vooral terug door minder tv-abonnementen. Waar er een jaar eerder in dezelfde periode nog 4.011.700 abonnees waren, komt het aantal nu nog uit op 3.933.600. Wat betreft internet en telefonie doet de provider het wel wat beter, maar dat heeft onder de streep geen positief effect op het totale aantal abonnees. Er kwamen bijvoorbeeld 19.000 mobiele telefoonabonnementen bij, maar per klant werd er 3 euro minder betaald dan een jaar eerder. Het internetgebruik steeg jaar op jaar wel met 80 procent.

Qua omzet moet VidafoneZiggo het dan ook met minder doen dan dan in het tweede kwartaal van 2017. Toentertijd haalde het bedrijf, dat overigens een joint venture is tussen Vodafone en Ziggo, 1,032 miljard euro op. Nu ligt de omzet nog op 997 miljoen euro. Dat komt neer op 3,4 procent minder. Kanttekening is wel dat de fusie eind 2016 gerealiseerd werd, waardoor de oude cijfers gebaseerd zijn op informatie van beide bedrijven een jaar eerder.

Toch behaalt VodafoneZiggo een operationele winst die gelijk is aan dezelfde periode een jaar eerder. Deze komt namelijk uit op 46 miljoen euro. Waarschijnlijk vloeit dit resultaat voort uit de fusie, waardoor er ook gesneden kan worden in de kosten. De kosten van de fusie tussen de twee bedrijven vallen overigens hoger dan verwacht uit. Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, stelt in het kwartaalverslag ervan overtuigd te zijn de gestelde doelen gewoon te halen. Dat moet uiteindelijk voor een goede opbrengst voor de aandeelhouders zorgen.