71 procent Windows 10-pc’s stuurt diagnostische data naar Microsoft

Security

De meeste computers met besturingssysteem Windows 10 die beschikken over de Creators Update sturen uitgebreide diagnostische gegevens naar Microsoft. Het bedrijf laat in een blogbericht weten dat 71 procent van de gebruikers ervoor kiest om al die data door te sturen. Tijdens de installatie van het besturingssysteem kan er gekozen worden of de gebruiker de gegevens naar Microsoft wil verzenden.

Met de diagnostische data die Windows 10 verzameld wil Microsoft problemen verhelpen en producten verbeteren. In zijn blogbericht benadrukt het bedrijf dan ook dat er vooral de privacy profijt heeft van de feedback. De gebruiker kan kiezen voor twee verschillende manier van het versturen van gegevens, die het bedrijf Volledig en Basis noemt. 71 procent kiest er dus voor om volledige diagnostische gegevens te versturen.

Keuze

Door het selecteren van Basis krijgt Microsoft gegevens binnen over het apparaat, connectiviteit en configuratie. De optie Volledig gaat een stukje verder door meer data over de basisgegevens te versturen en het gebruiken van applicaties en browsers te rapporteren. Ook verstuurt de optie die 71 procent van de gebruikers kiest delen van handgeschreven en getypte tekst en geavanceerde foutrapportages.

De keuze voor basis of volledige diagnostische data versturen kan gemaakt worden in het privacyscherm dat tijdens de installatie van de Creators Update voorbij komt. In dit scherm kunnen gebruikers ook selecteren of ze hun locatie willen delen. Ook de optie voor spraakherkenning, slimmer adverteren en tips en aanbeveling op basis van data komen in dit privacyscherm voorbij.

Privacy

Het bedrijf kondigde in januari nog een web-based privacy dashboard aan. Daarmee kunnen gebruikers datagebruik van verschillende Microsoft-diensten inzien en beheren. Deze functie is sinds zijn lancering door meer dan 23 miljoen mensen gebruikt.

Microsoft kondigt verder aan dat deelnemers van de Windows Insiders Program in zijn preview versie van de aankomende Fall Creators Update de komende weken verandering voor privacy kunnen verwachten Het bedrijf beschrijft daarbij niet wat die veranderingen zijn, maar roept wel op tot zoveel mogelijk feedback. Ieder berichtje aan de maker van het besturingssysteem draagt namelijk bij aan de verdere verbetering van de gebruikerservaring van Windows 10, aldus Microsoft.