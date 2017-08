Samsung brengt Galaxy S8 Active officieel uit, in de VS

Mobile

Samsung heeft een nieuw model van de Galaxy S8 officieel beschikbaar gemaakt, namelijk de Active. Dit doet de fabrikant eigenlijk ieder jaar sinds de Galaxy S4. Qua specificaties komt het toestel grotendeels overeen met de Galaxy S8, maar het design wijkt wel af van het origineel. Dit omdat een ‘Active’-variant steviger moet zijn dan het origineel, omdat hij voor de actieve medemens bedoeld is, of voor gebruik in wat meer veeleisende zakelijke omgevingen.

Zo voorziet Samsung de smartphone van een stevig metalen frame met rubberen rand. Daardoor moet de Galaxy S8 Active beter tegen een stootje kunnen. De behuizing maakt het toestel schok-, water- en stofdicht. Een bumper aan de achterkant moet niet alleen schokken beter opvangen, maar ook voor betere grip zorgen. Dit levert niet dezelfde rondingen als een reguliere Galaxy S8 op, maar de beeldverhouding blijft wel intact.

De specificaties van de Active zijn zoals gezegd grotendeels hetzelfde als die van de ‘normale’ S8. Hij maakt dus gebruik van een Qualcomm Snapdragon 835-processor. Het toestel beschikt verder over 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Aan de achterzijde is een camera met een sensorresolutie van 12 megapixel aanwezig, terwijl de selfiecamera een 8MP-resolutie heeft. Ook een Bixby-knop keert bij de smartphone terug. Wel voorziet Samsung de telefoon van een grotere accu dan het origineel. De Active kent er één met een capaciteit van 4000 mAh, terwijl de S8 er één van 3000 mAh heeft.

Beschikbaarheid

Samsung kondigt de Galaxy S8 Active aan als een telefoon die in eerste instantie beschikbaar is bij partner AT&T in de VS. Amerikanen kunnen de telefoon vanaf 8 augustus bij het bedrijf bestellen. Op 11 augustus komt de smartphone ook in andere winkels te liggen. Er valt te kiezen uit de kleuren Meteor Gray en Titanium Gold. Het toestel kost 850 dollar, omgerekend 722 euro.

Het is nog maar de vraag of de Galaxy S8 Active ook in Nederland verschijnt. Eerdere Active-varianten verschenen namelijk niet altijd in ons land, andere juist weer wel. Wil je hem per se hebben, dan moet je vooralsnog importeren. Mocht er iets veranderen in deze situatie, dan houden we je uiteraard op de hoogte.

Wil je op dit moment een Samsung-telefoon hebben die is gemaakt voor veeleisende omgevingen, dan heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf er overigens wel eentje. Dat is namelijk de veel goedkopere maar ook beduidend bescheidener uitgevoerde Galaxy Xcover 4. Daarvan lees je via deze link de review.