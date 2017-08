Hortonworks verstevigt positie als open source-leverancier

Business

Hortonworks wil zijn positie als leverancier van datamanagementplatforms verstevigen. De softwaremaker werkt daarom actiever samen met IBM en ondertekent meer deals dan voorheen het geval was. Dat blijkt uit het verslag van het tweede kwartaal uit 2017. Hortonworks wil zo inspelen op de groeiende vraag naar open source software voor bedrijven.

Het bedrijf ondertekende de afgelopen drie maanden tien deals die in totaal meer dan één miljoen dollar waard zijn, omgerekend zo’n 851.000 euro. In het tweede kwartaal van 2016 werden er nog zes vergelijkbare deals afgesloten. De samenwerking met IBM om datastatistieken en machine learning capaciteiten naar een breder scala aan ontwikkelaars die Apache Hadoop gebruiken te brengen, zorgen ervoor dat Hortonworks zijn positie in de open source sector verstevigt.

Cijfers

De omzet in het tweede kwartaal komt namelijk uit op 61,8 miljoen dollar (52,5 miljoen euro). Dat komt neer op een groei van 42 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toentertijd werd er nog een omzet van 43,6 miljoen dollar behaald. De omzetcijfers deelt Hortonworks onder in twee onderdelen: support subscription en professional services. Zij haalden respectievelijk 45,8 miljoen dollar en 16 miljoen dollar op. Vorig jaar was dat nog 31 miljoen dollar en 12,6 miljoen dollar.

De sterke groei kan onder de streep niet zorgen voor zwarte cijfers. Zo schrijft Hortonworks een netto verlies van 56 miljoen dollar. Dat is wel minder dan een jaar eerder, toen er nog een verlies van 64,2 miljoen dollar gedraaid werd. Met name de kosten zorgen ervoor dat Hortonworks geen winst weet te halen. Zo geeft het bedrijf 50,5 miljoen dollar uit aan sales en marketing, terwijl er naar de afdeling research and development 27,5 miljoen dollar gaat. Voor beide bedrijfsonderdelen geldt dat ze een grotere kostenpost zijn ten opzichte van een jaar eerder. Wellicht draagt dit ook zijn steentje bij aan de sterke groei wat betreft de afname van Hortonworks-diensten.

Tevredenheid

Toch heerst er bij Hortonworks-CEO Rob Bearden voornamelijk optimisme. “Het team heeft erg goed gepresteerd en focuste zich op het halen van uitdagende doelen, waaronder het significant uitbreiden van onze samenwerking met IBM. We hebben ieder kwartaal van dit jaar onze aanwezigheid versterkt bij bestaande klanten en voegen nieuwe zakelijke klanten toen. We zijn op weg naar ons meest productieve jaar ooit”, aldus Bearden.

Eerder dit jaar waren we overigens op de DataWorks Summit van Hortonworks. Klik hier als je meer wilt weten over die Big Data-bijeenkomst.