Disney haalt films van Netflix en komt met eigen streamingdienst

Sinds 2012 hebben streamingdienst Netflix en Disney een deal over het distribueren van Disney-films. Maar daar komt een einde aan, want Disney zal over twee jaar een eigen streamingdienst lanceren. Die zal eerst in de Verenigde Staten gelanceerd worden, maar niet veel later ook in de rest van de wereld.

Disney-CEO Bob Iger kondigde het nieuws aan tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf. Die bleken enigszins tegen te vallen: de omzet was ongeveer gelijk gebleven en bleef steken op 14,24 miljard dollar (minder dan de volgens Bloomberg verwachte 14,42 miljard dollar). Problematisch was vooral het feit dat de kabeldivisie, waar sportnetwerk ESPN toe behoort, flink inleverde, en ook dat de filmdivisie minder omzet draaide door onder meer tegenvallende prestaties van het dure Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge.

Om die tegenvallende omzet uit de film- en kabeldivisie te compenseren, zal Disney dus zijn eigen streamingdienst gaan lanceren. Vanaf 2019 krijgt Netflix dan ook geen films meer van Disney, al zegt een woordvoerder van de streamingdienst tegenover The Verge dat “we op veel fronten zaken blijven doen met Walt Disney Company, waaronder onze voortdurende deal met Marvel TV.”

Voor het opzetten van een eigen streamingdienst zal Disney gebruik maken van technologie van BAMTech. Het was al een grote investeerder in dat videoplatform, maar heeft nu een extra investering van 1,58 miljard dollar gemaakt, waardoor zijn aandeel daarin op 75 procent uitkomt. Goedgekeurd is die extra investering trouwens nog niet, daar moeten de Amerikaanse autoriteiten zich nog over buigen.

“Deze acquisitie en de lancering van een eigen direct-to-consumer dienst, zal een nieuwe groeistrategie voor het bedrijf inzetten, eentje dat voordeel haalt uit de ongelofelijke kans die veranderende technologie ons biedt om gebruik te maken van de kracht van onze geweldige merken,” aldus Bob Iger in een statement.

In eerste instantie zal de dienst enkel in de Verenigde Staten gelanceerd worden, met films en series van Disney. Daarna moet hij wereldwijd beschikbaar zijn, en vrijwel de hele Disney-catalogus beslaan. Daar horen vermoedelijk ook Marvel-films en Lucasfilm-films bij.

Afgezien van deze streamingdienst voor Disney-films en -series, zal het bedrijf ook een ESPN-streamingdienst lanceren. Die moet volgend jaar live gaan en “10.000 live regionale, nationale en internationale wedstrijden en evenementen” uitzenden. Die dienst zal waarschijnlijk enkel in de Verenigde Staten beschikbaar zijn en vormt voor Disney een manier om de teruglopende aantallen abonnees aan te pakken.

Voor Netflix is dit vooral slecht nieuws. De aandelen van het bedrijf daalden vijf procent in waarde, na de aankondiging van Disney. Het probleem ligt er vooral in dat Netflix erg populair is, mede doordat het beschikt over Disney-films. Tegelijk lijkt het iets te zijn waar het bedrijf op voorbereid was: Netflix steekt alleen al dit jaar zes miljard dollar in de productie van eigen content. Dat is ook nodig, want de streamingmarkt wordt steeds drukker, waardoor de concurrentie groot is. Daardoor heeft Netflix overigens ook een schuld van maar liefst 20 miljard dollar. Zin lijkt die schuld wel te hebben: Netflix heeft als eerste streamingdienst wereldwijd meer dan 100 miljoen abonnees.