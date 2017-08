iPhone 8 wordt duur door moeizame productie schermen

Mobile

De iPhone 8 wordt duur. De afgelopen maanden waren er uiteenlopende verhalen over de prijs van het volgende vlaggenschip van Apple. Eerst werd er geschreven dat het toestel 1.000 dollar zou kosten, vervolgens noemden bronnen hem toch goedkoper en zou de prijs op 800 dollar uitkomen. Nu lijkt het erop dat die eerste schatting niet zo ver van de werkelijkheid zal zitten.

De site Fudzilla schrijft dat Luo Zhongsheng, directeur bij Foxconn-dochter FIH Mobile, op het Chinese sociale netwerk Weibo iets te melden had over de iPhone 8. Luo zou geschreven hebben dat het toestel “niet goedkoop” wordt. Volgens hem komt dat omdat de productie van de displays niet makkelijk verloopt en het slagingspercentage erg laag ligt.

Luo schreef namelijk dat het enige bedrijf dat enigszins redelijke successen behaalt met de productie van de OLED-schermen, Samsung Display is. Zo’n zestig procent van de schermen die Samsung maakt, zou slagen, de overige veertig procent voldoet niet aan de standaard. Het gevolg daarvan is dat de prijs van de displays hoger komt te liggen en voor Apple houdt dat in dat het hogere kosten maakt bij de productie van het toestel.

De reden waarom die schermen zo moeilijk te produceren zijn, ligt volgens Luo overigens in de vreemde vorm ervan. Bovenin zit namelijk een uitsparing voor onder meer de camera en een infraroodsensor. Door die aparte vorm is de productie van de schermen moeilijk. Opvallend is overigens dat Luo zijn bericht ondertussen van Weibo gehaald heeft, mogelijk omdat Apple er niet zo blij mee was.

De implicatie van die productieproblemen is natuurlijk dat het prijskaartje van de iPhone 8 toch hoger komt te liggen dan die 800 dollar waar we lange tijd verhalen over gehoord hebben. Daarmee zal het waarschijnlijk de duurste iPhone tot nu toe worden en is het de vraag hoeveel consumenten daarvoor terug krijgen, behalve een apart gevormd scherm.

Van de iPhone 8 weten we op dit moment een aantal dingen zeker, bovenal door een lek van Apple zelf. De OLED-telefoon beschikt over gezichtsherkenning, in ruil waarvoor de vingerafdrukscanner schijnt te verdwijnen. Het toestel is verder waterdicht en kan naar het schijnt draadloos opgeladen worden.

Apple zal de smartphone vermoedelijk in de loop van september presenteren en niet veel later in de verkoop doen.