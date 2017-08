Samsung ontwikkelt V-NAND door en komt met 16TB SSD

Hardware

Het Koreaans Samsung heeft nieuwe geheugenoplossingen aangekondigd die beter op de toekomst moeten inspelen. De onthullingen vonden plaats tijdens de Samsung Tech Day in Silicon Valley. Volgens het bedrijf zijn de nieuwe technologieën nodig om mee te kunnen met de volgende generatie dataverwerking en opslagsystemen. Het bedrijf claimt dat een rol van flash memory cruciaal is door de stijgende vraag naar kunstmatige intelligentie en het internet of things. De snelheid waarop informatie verwerkt en geanalyseerd wordt, speelt daarin een belangrijke rol.

Nieuwe producten

Samsung heeft daarom een nieuwe versie van zijn V-NAND-chip ontwikkeld. Dit model is één terabit (Tb) en wordt beschikbaar voor commercieel gebruik. De technologie maakt het mogelijk om twee terabyte geheugen in één V-NAND-chip te stoppen. Dat lukt door 16 Tb dies (de bouwblokken van flash-geheugen) te stapelen. Het is de bedoeling dat dit product volgend jaar verschijnt.

Daarnaast komt Samsung met een 16 terabyte SSD die het next generation small form factor (NGSFF) noemt. Samsung belooft naast de grotere opslag versnelde input en output voor huidige 1U rack-servers. De SSD kent afmetingen van 30,5 mm x 110 mm x 4,38 mm. Vooral datacenters moeten van de kleinere chip profiteren.

Samsung geeft ook details rondom de SZ985 uit de Z-SSD-lijn prijs. Dit product is bedoeld voor datacenters en zakelijke systemen die met grote en data-intensieve taken te maken krijgen. Daaronder vallen bijvoorbeeld het analyseren van Big Data en high-performance server caching. De SZ985 moet die waarde bewijzen door 15 microseconde lees-latentietijd te realiseren.

Verklaring Samsung

Over de aankondiging zegt Gyoyoung Jun, hoofd zakelijke dataopslag, het volgende: “Onze nieuwe, zeer geavanceerde V-NAND technologieën bieden slimmere oplossingen van grotere waarde door snellere dataverwerkingssnelheden, verhoogde systeem schaalbaarheid en hele lage latentie voor hedendaagse op cloud gebaseerde applicaties te leveren. We blijven doorgaan met de innovatie van flash door gebruik te maken van onze expertise in 3D-NAND-geheugentechnologie om de manier waarop informatierijke gegevens worden verwerkt te verbeteren.”