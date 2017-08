Intel Core i9 7980XE vanaf 25 september te koop

Hardware

Intel heeft een nieuwe CPU gelanceerd. Het product behoort tot de Core i9-lijn en heet 7980XE. Deze processor wordt nog iets hoger gepositioneerd dan de Core i9 7900X, de Intel-processor die tot voor de introductie van de 7980XE de beste prestaties leverde. Aan het product hangt een prijskaartje van 2000 dollar.

Daarvoor krijg je een een processor met 18 cores, die dankzij HyperThreading 36 threads ondersteunen. De Core i9 7980XE heeft een basis kloksnelheid van 2,6 GHz, met een turbo van 4,2 GHz bij gebruik van Turbo Boost 2.0. Met Turbo Boost 3.0 kunnen sommige van de cores nog iets harder lopen, 4,4 GHz. De L3-cache bedraagt 24,75 MB, een wat typische hoeveelheid. De TDP komt uit op 165W. Verder ondersteunt de CPU vier-channels DDR4-2666 geheugen en maakt hij gebruik van een LGA 2066 socket.

Intel lanceert tegelijkertijd ook andere nieuwe processors. Zo is de één na krachtigste, ook wel de Core i9 7960X genoemd, er één met een basis kloksnelheid van 2,8 GHz. Met Turbo Boost 2.0 kan dit oplopen tot 4,2 GHz en met Turbo Boost 3.0 tot 4,4 GHz. Deze processor beschikt over 16 cores en 32 threads en kent een geheugen van 22 MB. Het product maakt, net als de krachtigere 7980XE, gebruik van maximaal 44 PCIe lanes. Dit product is met 1699 dollar duidelijk goedkoper.

Andere modellen

De 7900X was tot op heden de krachtigste Intel-chip, met een basis kloksnelheid van 3,3 GHz en een maximale turbo van 4,5 GHz. Deze versie is uiteraard wel goedkoper dan de twee nieuwe toppers. Deze moet 999 dollar in het laatje brengen bij Intel. Ook komt Intel met twee andere modellen, de 7940X en 7920X. Deze kennen basis kloksnelheden van respectievelijk 3,2 GHz en 2,9 GHz. Voor beide versies geldt een Turbo Boost 2.0-snelheid van 4,3 GHz en een Turbo Boost 3.0-snelheid van 4,4 GHz.

Overigens zullen de krachtigste drie modellen (7940X, 7960X en 7980X) pas vanaf 25 september aanstaande beschikbaar zijn. De Core i9-7920X kun je al vanaf 28 augustus kopen, zoals het er nu naar uitziet. Onderstaand schema zet nog een keertje alle nieuwe lijn processors op een rijtje.