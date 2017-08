Microsoft lanceert nieuwe Office Insider build voor iOS en Mac

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn Office Insider build voor iOS en Mac uitgebracht. De lancering onthult wat de maker van de softwarebundel van plan is met Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote voor de apparaten van Apple. De Office Insider build is een preview van een update die in augustus zal verschijnen. Duidelijk is in ieder geval al wel dat je voor de Mac minder toevoegingen moet verwachten dan voor iOS.

De nieuwe iOS versie krijgt het nummer 2.4 (17080700), terwijl de Mac-versie het nummer 15.37 (170805) kent. Door de update worden Word, Excel en PowerPoint in bepaalde gevallen veiliger. Een nieuwe functie zorgt er namelijk voor dat kwaadaardige links in deze programma’s geblokkeerd worden. Zowel iOS als Mac kunnen deze extra bescherming tegemoet zien, al is een lidmaatschap van Office 365 wel vereist.

Gebruikerservaring

Verder speelt de update vooral in op het verbeteren van de gebruikerservaring. Voor de Mac geldt dat Word de functie Researcher krijgt. Deze maakt het mogelijk om relevante quotes, bronnen en afbeeldingen binnen de tekstverwerker te zoeken. Om dat te bewerkstelligen is er eveneens een Office 365-abonnement nodig. Anderzijds maakt de update slim citeren in Word voor Mac en iOS eenvoudiger. Iedere quote die gevolgd wordt door een lang streepje (twee kleine streepjes aan elkaar) formatteert in de nieuwe versie als een open quote. Voor de Mac houdt het hier qua nieuwe functionaliteiten op.

iOS kan nog een aantal andere functies tegemoet zien. Zo kunnen de marges in Word voortaan naar wens aangepast worden. Een herontwerp van Outlook zorgt er onder andere voor dat het programma voortaan meer conversaties tegelijkertijd toont. Ook moeten individuele gesprekken duidelijker overkomen. Het vernieuwde account- en foldermenu levert snellere toegang tot alle account van de gebruiker op. Tot slot nog een nieuwe functie die alleen voor Office 365-abonnees te gebruiken is. Word-documenten, Excel-tabellen en PowerPoint-presentaties die opgeslagen zijn in de veelgebruikte sites en groepen zijn snel te vinden in het menu Open.