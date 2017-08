Red Hat voorziet OpenShift-containerplatform van update

Apps & Software

De nieuwste versie van Red Hat’s enterprise Kubernetes containerapplicatieplatform, ook wel Red Hat OpenShift Container Platform 3.6, is vanaf nu beschikbaar. Het bedrijf komt met de update om in te spelen op de groeiende vraag naar betere beveiliging van applicaties, compliance en service-consistentie. Volgens Red Hat noodzakelijk omdat organisaties vaker kiezen voor cloud-native applicaties op weg naar digitale transformatie.

De sterkere beveiliging en compliance realiseert Red Hat door nieuwe functies toe te voegen en bestaande functies aan te passen. Zo kent OpenShift Countainer Platform 3.6 een producttoepasbaarheidsgids voor Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). De gids helpt organisaties die creditcardinformatie accepteren, verwerken, opslaan of verzenden te begrijpen welke gevolgen PCI DSS heeft voor het Red Hat-systeem en welke overwegingen er zijn bij de oplossing.

De nieuwe versie maakt de versleuteling van bedrijfsgeheimen in de backend storage mogelijk. Met OpenShift 3.6 kunnen platformadministrators het gebruik van image signing in projecten verplichten en ervoor zorgen dat software tenants op specifieke systemen daarvoor gemachtigd zijn. De functie NetworkPolicy, welke gebruikers in staat stelt om diensten beschikbaar te maken en tegelijk te beperken wie toegang heeft tot een applicatie, moet voortaan grotere en meer detailleerde controle bieden over hoe applicaties met elkaar communiceren en welke netwerkbronnen ze blootstellen.

Overige functies

Andere zaken die Red Hat introduceert zijn technologie previews van de service broker en service catalogus, Open Shift Template Broker en Ansible Playbook Broker. De service broker en service catalogus helpt gebruikers naar applicatie-services te zoeken, implementeren en ze met OpenShift-applicaties te verbinden. OpenShift Template Broker stelt de gebruiker in staat om OpenShift-templates te selecteren via een nieuwe Servicee Catalog-interface, om multi-container applicatiediensten te implementeren. Met Ansible Playbook Broker wordt het mogelijk om het gebruik van Ansible Playbooks in te zetten voor applicatiediensten op OpenShift. De functie helpt bij het verbinden van applicaties, ongeacht de afkomst.

Tot slot introduceert in deze versie een geïntegreerde installatie van container-native storage gebouwd met Red Hat Gluster Storage. Dat biedt drieweg gerepliceerde opslag voor het OpenShift-register en kant-en-klare persistente opslag in de initiële installatie. Red Hat OpenShift Container Platform 3.6 is beschikbaar via de Red Hat Customer Portal.

Al met al zit Red Hat deze zomer dus niet stil. Onlangs nog onthulde het bedrijf een nieuwe versie van Enterprise Linux 7.