Acer komt met nieuwe Chromebook, de 11 C771

Acer heeft gisteren een nieuwe laptop gelanceerd. Het gaat om een Chromebook met als naam 11 C771. Het nieuwe model van Acer moet zorgen voor betere prestaties op de Chromebook-markt. Dit soort laptops kenmerkt zich door een speciaal besturingssysteem van Google – Chrome OS – en een relatief lage aanschafprijs.

Een zesde generatie Intel Core-processor maakt deze Chromebook namelijk krachtiger dan concurrenten. Het gaat om een Intel Celeron-chip uit 2015. Het werkgeheugen in de laptop bedraagt vier gigabyte, die in combinatie met de processor dus voor de kracht van de laptop zorgen. Het aanwezige opslaggeheugen is 32 GB, wat waarschijnlijk genoeg is voor de doelgroep van de laptop. Chromebooks zijn met name gericht op studenten.

De laptop beschikt over een 11,6 inch HD (1366 x 768 pixels) IPS-scherm, naar keuze met of zonder touchscreen. De Chromebook 11 C771 beschikt over een USB 3.1 type-C poort, twee USB 3.0 poorten, één HDMI-poort, een 3,5 millimeter hoofdtelefoonaansluiting en een ingebouwde microSD-kaartlezer. Daarnaast zit er in de laptop een dual-band 2×2 MIMO 802.11 ac wifi-adapter ingebouwd. Het apparaat is 21 millimeter dik en weegt 1,35 kilo. Volgens de maker kan de laptop door de aanwezige batterij 13 uur mee zonder opgeladen te hoeven worden.

Ontwerp en prijs

Een ander punt waar Acer trots op is, is het design van de Chromebook 11 C771. De maker geeft aan dat het ontwerp zorgt voor een duurzaam karakter. Na testen voldoet de laptop aan de Amerikaanse militaire standaard MIL-STD 810G. Deze militaire specificatie bevestigt de robuustheid, duurzaamheid en kwaliteit, zo benadrukt Acer. De structuur van de hoeken en rubberen bumpers rondom het scherm en het toetsenbord geven de Chromebook de extra bescherming. De laptop zou daardoor een val van ruim 1,2 meter moeten kunnen doorstaan. Dat moet een voordeel zijn voor de studenten.

Acer lanceert dus de varianten met een touchscreen en zonder een touchscreen die later deze maand te koop zullen zijn. De versie met een touchscreen kost 329,99 dollar, terwijl het apparaat zonder touchscreen voor 279,99 dollar over de toonbank gaat. De versie met een Intel Core i3- en Core i5-processor zullen te koop zijn vanaf september.

