Ubiquiti introduceert beest van een router

Networking

Ubiquiti heeft enige tijd geleden een nieuwe router aangekondigd. Met de EdgeRouter Infinity (ER-8-XG) kun je een zeer forse bandbreedte realiseren. We hebben het hier namelijk over een router met niet minder dan 8 SFP+-poorten. Als je bedenkt dat iedere poort een bandbreedte heeft van 10 Gbps, dan hebben we het dus over een router met een totale bandbreedte van 80 Gbps.

Het is duidelijk dat de EdgeRouter Infinity ondanks zijn naam niet bepaald bedoeld is voor de edge van een netwerk, maar meer thuishoort in de core. Met deze router kun je in theorie in ieder geval behoorlijk wat relatief ver weg gelegen sites van een internetverbinding voorzien. Daarvoor gebruik je in de regel een glasvezelverbinding namelijk. Daarmee kun je eenvoudiger grote afstanden overbruggen dan met koper zonder dat er significant signaalverlies optreedt. Het is overigens de bedoeling bij deze router dat je hem in een rack hangt.

Naast de 8 SFP+-poorten zien we ook nog twee RJ45-aansluitingen. Een hiervan is de seriële Console-aansluiting. Via deze aansluiting kun je de router beheren via CLI. Je kunt hem overigens ook via een browservenster beheren. De andere RJ45-aansluiting is de enige ‘gewone’ gigabitaansluiting die je aantreft op deze router. Hiermee kun je lokaal een (sub-)net op de router aansluiten, met behulp van een standaard switch bijvoorbeeld.

Veel rekenkracht

In een router zoals de EdgeRouter Infinity tref je uiteraard geen simpel dual-core ARM-processortje. In dit apparaat zit een MIPS64-CPU met 16 cores, die elk zijn geklokt op 1,8 GHz. Hardwarematige versnelling is eveneens van de partij. Deze CPU wordt ondersteund door 16 GB aan werkgeheugen en 4 GB NAND flash. Achterop zijn twee aansluitingen voor een netsnoer aangebracht. Dit is gedaan met het oog op redundantie. Als er eentje dienst weigert, is er altijd nog een back-up. Deze modules zijn daarnaast modulair aangebracht en hot-swappable.

Wat betreft mogelijkheden ziet het er eveneens goed uit, wat je uiteraard ook wel mag verwachten van een apparaat zoals dit. Voor veel bedrijven belangrijk zijn de uitgebreide VPN- en QoS-mogelijkheden.

De Ubiquiti EdgeRouter Infinity (ER-8-XG) kost gemiddeld zo’n 1500 euro, exclusief BTW.