‘Tesla werkt aan technologie voor zelfrijdende vrachtwagen’

Het is al enige tijd bekend dat Tesla werkt aan een elektrische vrachtwagen, maar nu blijkt dat de plannen omtrent de vrachtwagens van het bedrijf van Elon Musk een stuk verder gaan. Tesla zou namelijk werken aan een variant die ook autonoom in colonnes kan rijden. Dat is een technologie die het bedrijf ook naar persoonsauto’s wil brengen.

Het nieuws dat Tesla werkt aan een dergelijke vrachtwagen is afkomstig van persbureau Reuters. De nieuwsorganisatie schrijft over de plannen naar aanleiding van e-mails tussen Tesla en de Nevada Department of Motor Vehicles (DMV). Dit agentschap moet tests in de Amerikaanse staat Nevada goedkeuren. De mailwisseling gaat namelijk over het potentieel testen van de autonome vrachtwagens. Volgens Reuters komt het bedrijf van Musk steeds dichterbij het testen van een prototype.

DMV-woordvoerster Jessica Gonzalez bevestigt aan het persbureau dat er inderdaad dergelijke plannen van Tesla zijn. Zij geeft aan dat er woensdag een vergadering plaatsvond met de autofabrikant. Tesla zelf wilde overigens niet reageren op de berichtgeving van Reuters, maar verwijst naar een eerdere statement van Musk. De directeur tweette eerder over de ontwikkeling van een elektrische vrachtwagen. Ook tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering werd de ontwikkeling van de vrachtwagen besproken. Er is toentertijd niet over een autonome versie gesproken, maar de e-mails spreken wel over een voertuig dat zonder een persoon kan rijden in colonneformatie. Musk gaf eerder aan de elektrische vrachtwagen in september te onthullen. Ook wil het bedrijf een elektrische bus op de markt brengen.

Obstakels

Er zijn meerdere bedrijven bezig met het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens. Onder andere Apple, Google, Audi, Lyft en Uber experimenteren met technologieën voor de autonome voertuigen. Vooralsnog kunnen zij alleen bepaalde routes afleggen. Dat heeft te maken met het kaartsysteem dat voor een zelfrijdend voertuig nodig is. Het is daarom onduidelijk hoe snel we een autonome vrachtwagen kunnen verwachten. Een ander obstakel is de batterij voor een dergelijk voertuig. Waar Tesla personenauto’s al wel aardige afstanden kunnen overbruggen met één acculading, is het voor een zware vrachtwagen waarschijnlijk lastiger.

