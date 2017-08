Kaspersky laat antitrustklacht tegen Microsoft vallen

Business

Kaspersky laat zijn antitrustklacht tegen Microsoft in Europa vallen. De softwaregigant is ermee akkoord gegaan bepaalde wijzigingen door te voeren in de Windows 10 Fall Creators Update en die zijn genoeg voor de Russische antivirusmaker om de klacht te laten vallen.

De zaak begon in juni, toen Kaspersky een klacht indiende bij de Europese Unie. Volgens Kaspersky misbruikt Microsoft zijn dominante positie om Windows Defender een prominente plek te geven binnen Windows 10. Zo worden meldingen en pop-ups van andere beveiligingssoftware onderdrukt, evenals bericht over de licentie van concurrerende software. Microsoft toonde als de licentie van andere virusscanners verlopen was niet de optie om die softwarelicenties te verlengen, maar wel de optie om Windows Defender te heractiveren.

Volgens de site The Verge gaat Microsoft daar verandering in brengen in de toekomst. Makers van andere antivirussoftware krijgen hulp om hun software compatibel te houden met Windows 10 en een beter overzicht met informatie over wanneer nieuwe versies uitgebracht worden. Een belangrijke verandering voor de Fall Creators Update – en vermoedelijk ook de reden waarom Kaspersky zijn zaak heeft laten vallen – is dat waarschuwingen en notificaties van andere antivirussoftware voortaan wel weergegeven wordt.

Microsoft staat die concurrerende software voortaan toe “hun eigen waarschuwingen en notificaties te gebruiken om antivirusproducten te verlengen voor en nadat ze verlopen zijn. Ook verandert Microsoft de manier waarop Windows 10 gebruikers ervan inlicht dat een antivirusproduct verlopen is. “De nieuwe notificatie blijft op het scherm zichtbaar, tot de gebruiker ervoor kiest de bestaande oplossing te vernieuwen, of ervoor kiest te vertrouwen op Windows Defender of andere software,” laat Microsofts Rob Lefferts weten in een statement.

Al die veranderingen waren genoeg voor Kaspersky om zijn zaak te laten vallen. Dat zegt dat “het tevreden is met de voorgestelde aanpak door Microsoft om de waarschuwingen verstrekt door de Federale Antimonopolie Dienst (FAS) en de roadmap van de implementatie,” vertelt een woordvoerder. “Kaspersky Lab neemt ook alle nodige stappen om zijn klachten bij de Europese Commissie […] terug te trekken, en laat weten dat er geen klachten meer zijn jegens Microsoft.”