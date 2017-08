Essential Phone ontving miljoeneninvestering van onder meer Amazon

Mobile

Andy Rubin, mede-oprichter van Android, heeft vandaag bekend gemaakt dat hij de afgelopen maanden 300 miljoen dollar aan investeringen ontving voor het maken van de Essential Phone. Die smartphone moet straks concurreren met onder meer de Apple iPhone. Ook is er weer iets meer informatie over de release van de telefoon.

Dat blijkt uit een bericht in de Wall Street Journal. Daar lezen we dat Rubin nu officieel bevestigt dat zijn project 300 miljoen dollar ontving. Dat geld komt onder meer van investeringsmaatschappij Tencent, maar ook van Amazons Alexa Fund. Met die diepe zakken kan het bedrijf het misschien wel succesvol opnemen tegen giganten als Apple en Samsung.

Toch vergaat het de Essential Phone nog niet van een leien dakje. De telefoon werd een paar weken geleden met veel bombarie aangekondigd en zou in juni al beschikbaar zijn. Dat mocht nog niet zo zijn, want een paar weken geleden was er het bericht dat men het apparaat nog moest verfijnen. Toch komt de release steeds dichterbij.

Afgelopen woensdag vertelde Essential-baas Niccolo De Masi dat de release “nog een paar weken in de toekomst” ligt. Een precieze releasedatum zal “binnen een week” bekend gemaakt worden. Welke zaken er nog aangepast moesten worden aan de telefoon is niet zeker, maar wellicht heeft het te maken met de aparte vorm van het scherm. We hoorden eerder deze week nog dat Apple-fabrikanten problemen hebben met de productie van de aparte displays. De Essential Phone heeft net zo’n uitsparing als de iPhone 8 lijkt te krijgen en daar zou dan ook een probleem kunnen liggen.

De Essential Phone beschikt over een 5,7-inch scherm met resolutie van 2.650 bij 1.312 pixels. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 835 processor, een werkgeheugen van 4 GB en opslagcapaciteit van 128 GB. De telefoon kost 699 dollar.