LG V30 wordt de eerste smartphone met f/1.6 lens

LG heeft bekend gemaakt dat zijn volgende toptelefoon, de LG V30, de eerste wordt met een f/1.6 diafragma. Daarmee zou de telefoon in elk geval in theorie zeer goede foto’s moeten maken in donkere omstandigheden.

LG lijkt de praktijk om zoveel mogelijk geheim te houden rond zijn volgende vlaggenschip maar te hebben laten varen. De Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant onthulde al het uiterlijk van de smartphone in een videocampagne en nu dus ook de camera. De V30 zal volgens het bedrijf de eerste smartphone worden waarvan het diafragma zo groot is.

Een f/1.6-lens laat 25 procent meer licht binnen dan een f/1.8 lens. Daarnaast is de interne constructie van de nieuwe camera veranderd. LG voorziet zijn nieuwe camera van een glazen lens, die scherpere en natuurgetrouwere beelden zou moeten schieten. Normaliter is de lens van een smartphonecamera plastic. Daardoor valt er niet alleen meer licht op de sensor, maar zouden er volgens LG minder kleuren verloren gaan.

Natuurlijk weten we pas zeker of de camera ook daadwerkelijk goede plaatjes maakt als de smartphone eindelijk beschikbaar is. Maar de trend is in het voordeel van LG; de LG V10 was toen die twee jaar geleden uitgebracht werd een smartphone met zeer indrukwekkende camera en ook de V20 maakte indruk. Dat LG daar nog meer mee wil doen met de V30 is in elk geval bemoedigend.

De LG V30 draait voor zover we weten op een Qualcomm Snapdragon 835 processor en zal beschikken over 4 GB aan werkgeheugen. Gebruikers kunnen voor de smartphone kiezen uit een optie met 32, 64 of 128 GB aan opslaggeheugen. Het toestel heeft verder een waterdichte behuizing, en aan de achterkant een dubbele camera evenals een vingerafdrukscanner. Het toestel wordt op 31 augustus onthuld en zal half september te koop zijn.