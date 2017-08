Intel bouwt aan vloot van zelfrijdende auto’s

Business

Een paar maanden geleden nam Intel het bedrijf Mobileye over en vandaag laat het weten met behulp van die technologie een vloot van honderd zelfrijdende auto’s te bouwen. Het gaat om autonome voertuigen van Level 4, die bijna altijd zonder menselijk ingrijpen kunnen rijden.

Intel kondigde de plannen vandaag aan, schrijft The Verge. Dit jaar al zouden de eerste voertuigen de weg op moeten. De plannen komen voort uit de overname van Mobileye. In maart kondigde Intel aan dat Israëlische bedrijf voor 15,3 miljard dollar over te willen nemen. De deal werd pas afgelopen dinsdag afgerond en nu laat het bedrijf er duidelijk geen gras over groeien.

Intel wil graag een graantje meepikken in de groeiende markt van zelfrijdende voertuigen, en voorspelde in het verleden dat die wel 7 biljoen dollar waar zou kunnen worden. Geen wonder dus dat het Mobileye overnam en nu met deze uitgebreide en ambitieuze plannen komt. Intel steekt de komende twee jaar zo’n 250 miljoen dollar aan de ontwikkeling van autonome voertuigen.

Met deze overname verwordt Intel van een bedrijf dat aan de zijlijn stond van deze ontwikkeling, tot een deelnemer in de race om als eerste een volledig autonoom voertuig te hebben. Concurrenten als Google, Uber en Tesla werken allemaal al hard hieraan. Intel maakt dus een slag door Mobileye over te nemen en gaat nu ook samenwerkingen met BMW en Delphi aan.

“Het bouwen van auto’s en ze testen in de echte wereld biedt directe feedback en zal de levering van technologieën en oplossingen voor volledig autonome voertuigen versnellen,” vertelt Amnon Shashua, die binnenkort SVP van Intel en toekomstig CEO / CTO van Mobileye wordt. “Geografische diversiteit is erg belangrijk, want verschillende regio’s hebben erg verschillende rijstijlen en andere wegomstandigheden en bewijzering. Ons doel is om autonome voertuigen te ontwikkelen die overal ingezet kunnen worden, wat ook betekent dat we voertuigen op verschillende locaties moeten testen en trainen.”

Het systeem waar Intel en Mobileye op inzetten beslaat onder meer camera’s, beeldverwerking, microprocessoren en kaartentechnologie. De software wordt zo ontwikkeld, dat deze direct kan reageren op uiteenlopende rijsituaties, voetgangers en andere voertuigen. Er zou een soort kit ontwikkeld moeten worden die makkelijk te integreren valt in nieuwe voertuigen.