IBM wil voormalig CIO middels rechtszaak bij Amazon Web Services weghouden

Business

IBM wil voorkomen dat zijn voormalige CIO, Jeff Smith, bij concurrent Amazon Web Services (AWS) aan de slag gaat. Door een rechtszaak aan te spannen hoopt het bedrijf dat te kunnen blokkeren. Een woordvoerder van IBM laat aan website CloudPro weten hoe het bedrijf hoopt om een dienstverband bij AWS tegen te houden.

Smith wordt door zijn voormalig werkgever namelijk aangeklaagd voor het overtreden van een clausule in zijn IBM-contract. Daarin staat dat hij niet een soortgelijke rol mag vervullen bij een andere werkgever. IBM wil met de rechtszaak tevens dat Smith 1,7 miljoen dollar in aandelen terugbetaalt, wat neerkomt op een bedrag van 1,45 miljoen euro.

De woordvoerder geeft aan dat Smith beschikt over een grote hoeveelheid zeer betrouwbare informatie. Die informatie heeft betrekking op aankomende technologische plannen voor IBM’s cloud ontwerp. Volgens de woordvoerder is de informatie van extreme waarde voor IBM’s concurrenten, waaronder Amazon Web Services. Smith zou tijdens zijn dienstverband bij IBM meermaals contact hebben gehad met een bestuurder van AWS. Na het informeren van IBM dat hij zich niet wil houden aan zijn concurrentiebeding en voor AWS aan de slag wil gaan, verwijderde Smith data van zijn mobiele apparaten.

Verbod en besluit

Een rechter legde de voormalig IBM CIO op 1 augustus een tijdelijk verbod op, hij mag vooralsnog niet in dienst treden bij AWS. Dat verbod heeft ook betrekking op het contact met klanten, voormalig werknemers en het onthullen van enige openbare informatie. Oorspronkelijk moest deze regel gelden tot de rechtbank kon concluderen of er sprake was van contractbreuk, maar het verbod werd op 7 augustus ingetrokken. De betreffende rechter gaf Smith namelijk toestemming om personeelstrainingen te volgen zolang hij beloofde geen details over IBM’s plannen te delen.

Op 21 augustus zal er een hoorzitting plaatsvinden. Op die datum moet er besloten worden of Smith voor AWS kan werken voor mei 2018. In die maand eindigt volgens IBM namelijk de clausule uit het contract van de voormalig CIO. Ook over het mogelijk terugbetalen van de aandelen, die Smith kreeg als beloning voor zijn prestaties, komt op 21 augustus uitsluitsel.