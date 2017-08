StarCraft II wordt ontwikkelomgeving voor kunstmatige intelligentie

Business

Een computerspelletje dat helpt bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het klinkt misschien wat vreemd, maar is het niet. StarCraft II wordt nu door Blizzard en DeepMind veranderd in een onderzoekslab voor AI. Waarom? Omdat het een complex en gevarieerd spel is, dat AI meerdere mogelijkheden biedt.

Vandaag hebben DeepMind en Blizzard bekend gemaakt dat het computerspel meer opengegooid wordt voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daardoor brengen ze een aantal tools uit, waaronder een machine learning API, een grote game replay dataset en een open source DeepMind toolset.

In de nieuwe versie van StarCraft II is onder meer ondersteuning voor offline AI vs. AI wedstrijden toegevoegd. Ook zijn geanonimiseerde wedstrijden tussen menselijke spelers beschikbaar gemaakt voor analyse. Op dit moment zijn er 65.000 wedstrijden beschikbaar, en dat moeten er de komende weken tot wel 500.000 worden.

DeepMind en Blizzard stellen in hun aankondiging dat het spel een nuttige omgeving voor AI-onderzoek is, omdat de games complex en gevarieerd kunnen zijn. Elke wedstrijd zijn er verschillende routers naar de winning en moeten spelers veel dingen tegelijk doen. Zo moeten ze tegelijkertijd grondstoffen zoeken, verzamelen en managen. Tegelijk dienen ze ook militaire eenheden te bouwen en defensieve structuren op te zetten. Ook is niet alle informatie over het speelveld bekend en moeten er dus aannames gemaakt worden over tegenstanders.

Voor kunstmatige intelligentie is die brede combinatie van taken erg ingewikkeld om uit te voeren. Om die reden bouwen DeepMind en Blizzard aan minigames, die moeilijke taken in kleine delen ophakken. Daardoor kan AI leren bepaalde taken uit te voeren. De hoop is dat door alles te combineren, AI uiteindelijk beter in het spel wordt dan een menselijke speler.