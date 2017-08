AWS voegt zich bij Cloud Native Computing Foundation

Business

Het gerucht gaat dat Amazon Web Services overweegt een eigen dienst voor Kubernetes container management te lanceren. Die geruchten winnen aan kracht, omdat AWS zich vandaag bij de Cloud Native Computing Foundation (CNFC) gevoegd heeft. Dat is het opensource thuis van het Kubernetes-project.

AWS wordt een platinum lid. Als onderdeel van het lidmaatschap voegt Adrian Cockcroft, VP van Cloud Architecture Strategy bij AWS zich dan ook bij het bestuur van het CNCF. Met het lidmaatschap van AWS zijn nu alle grote publieke cloudaanbieder lid van de CNFC, want ook Google, Microsoft en IBM zijn dat.

Recent onderzoek wees volgens de aankondiging van het AWS-lidmaatschap uit dat al 63 procent van de cloudgebruikers containers laat draaien op Amazon Web Services. Veel bedrijven laten Kubernetes draaien op de servers van Amazon, en het is dan ook niet heel vreemd dat het bedrijf zich hiermee bij het project voegt dat de ontwikkeling van Kubernetes grotendeels vormgeeft.

AWS laat weten dat het van plan is een actieve rol te gaan spelen in de ontwikkeling van Kubernetes en andere cloudtechnieken, waaronder containerd, CNI en linkerd. “Er draaien al veel CNFC-projecten in de AWS Cloud en we zijn enthousiast ons bij de Foundation te voegen, om ervoor te zorgen dat consumenten een geweldige ervaring blijven genieten bij het draaien van deze workload op AWS,” laat Cockcroft weten. “CNCF biedt een neutraal thuis voor open source projecten als Kubernetes, containerd, CNI en linkerd. Met ons lidmaatschap, kijken we ernaar uit onze rol in deze gemeenschappen uit te breiden en ook in het algehele cloud native ecosyteem.”

En ook Dan Kohn, directeur van de CNCF is enthousiast over het lidmaatschap van Amazon Web Services. “Als de grootste cloudprovider, brengt AWS jaren ervaring met het helpen van bedrijven bij de overgang naar cloudcomputing en enorme expertise in cloud native technieken met zich mee. We zijn vereerd dat AWS zich als platinum lid bij de CNCF voegt en geloven dat hun deelname de toekomst van zakelijke netwerken vorm zal helpen geven.”

Wat de directe plannen van AWS met Kubernetes zijn, is niet bekendgemaakt in de aankondiging. Maar gezien de brede ondersteuning van de standaard door bedrijven als Google en Microsoft lijkt het niet meer dan logisch om aan te nemen dat ook AWS dat ook native aan gaat bieden.