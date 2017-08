Synology lanceert nieuwe NAS-server voor thuisgebruikers

Hardware

Synology heeft een nieuwe 4-bay NAS-server gelanceerd die per direct beschikbaar is. Het product heet DiskStation DS418j en is speciaal ontworpen voor thuisgebruikers. Zij moeten dankzij de DiskStation DS418j data effectiever kunnen beheren en beschermen. Ook het delen van data moet met deze NAS eenvoudiger worden.

De NAS draait op een 64-bit dual-core Realtek RTD1293 processor met een kloksnelheid van 1.4 GHz, verder beschikt de NAS over één gigabyte werkgeheugen. DE Synology DiskStation DS418j levert zo een leessnelheid van ruim 112 MB/s, terwijl de schrijfsnelheid op meer dan 87 MB/s kan uitkomen bij een RAID 5-configuratie in een Windows-omgeving. De raw capacity bedraagt 40 terabyte verdeeld over 4 bays.

Synology rust zijn product tevens uit met front LED-indicatoren. Gebruikers kunnen daarmee de helderheid beheren en op vier niveau’s instellen. Bij volledige operatie gebruikt de NAS 21,22 watt. In de HDD-slaapstand verbruikt de server 8,87 watt. In het persbericht geeft Synology aan dat energie-efficiëntie belangrijk was bij het ontwerpen van de NAS.

Besturingssysteem en belang opslag

De Synology DS418j draait op Synology’s eigen DiskStation Manager (DSM), een besturingssysteem voor network attached storage devices. DSM biedt meerdere functies, zoals backup en multimediagebruik. Eerder dit jaar kwam Synology nog met een vernieuwde uitvoering van dit besturingssysteem, ook wel DSM 6.1 genoemd. In maart schreven we nog een review over dit besturingssysteem.

Het bedrijf benadrukt dat foto’s, video’s en digitale bestanden in het huidige digitale tijdperk steeds sneller worden gemaakt en opgeslagen. Synology noemt het voor individuele gebruikers essentieel om een opslagoplossing te hebben die voldoet aan de behoefte van veel opslagcapaciteit en het veilig kunnen delen van data. “Door hardware-innovaties te koppelen met rijke applicaties, biedt de 4-bay DS418j gebruikers de mogelijkheid om de voordelen van cloudsynchronisatie en multimediastreaming tegen een voordelige prijs te ervaren”, aldus Synology.

Niet alleen consumenten, maar ook MKB’ers en ZZP’ers maken gebruik van een NAS. Eerder schreven we hier nog een artikel over, waarin we uitleggen wat een NAS is en wat je er precies mee kunt.