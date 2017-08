Microsoft reageert op aantijgingen omtrent betrouwbaarheid Surface-pc’s

Hardware

Gisteren gooide Consumer Reports – de Amerikaanse consumentenorganisatie – een behoorlijk bommetje door in een rapport aan te geven de ‘recommended’ beoordeling bij alle Surface-pc’s weg te halen. Reden hiervoor was dat deze pc’s van Microsoft ‘significant minder betrouwbaar’ zouden zijn dan modellen van concurrenten. In het artikel dat we eraan wijdden, staat al een eerste reactie van Microsoft. Inmiddels heeft het bedrijf uit Redmond ook al wat uitgebreider gereageerd middels een blogpost.

De kern van de boodschap die Panos Panay, Corporate Vice President verantwoordelijk voor Microsoft Devices in de blogpost de wereld in stuurt, is al meteen duidelijk uit de titel: We stand behind Surface. Het bedrijf is het duidelijk niet eens met de bevindingen van Consumer Reports. Naar eigen zeggen wordt de kwaliteit van de Surface-producten continu gemonitord. Onderdeel daarvan is ook de zogeheten failure and return rates. Dit staat voor hoe vaak een apparaat dienst weigert en/of teruggestuurd wordt. De eigen cijfers voor de Surface Pro 4 en de Surface Book zijn beduidend lager dan de 25 procent binnen 2 jaar waar Consumer Reports het over heeft.

Hij haalt verder ook nog iets aan dat IPU wordt genoemd. Dit staat voor Incidents Per Unit. Dat is ook drastisch verbeterd de laatste generaties. Het staat nu op ruim beneden de 1 procent. Tot slot vestigt Panay nog even de aandacht op de klanttevredenheidscore. Klanten met een Surface Pro 4 of Surface Book zijn in 98 procent van de gevallen tevreden. Hij wijst ook nog op de uitstekende reviews die de Surface Laptop en de nieuwe Surface Pro krijgen. Binnenkort kun je ook onze review van de Laptop verwachten overigens.

Alleen Surface Pro 4 en Surface Book

Als we de claims van Consumer Reports en Microsoft naast elkaar leggen, valt ons iets op. Panay heeft het in de blogpost alleen over de Surface Pro 4 en Surface Book. De kans is groot dat het rapport ook andere modellen heeft meegenomen. Tussen de regels door lezen we in de blogpost ook dat de kwaliteit van die laatste twee apparaten beter is dan voorheen. Althans, dat is onze interpretatie. “Surface has had quite a journey over the last few years, and we’ve learned a lot.”

Waarschijnlijk is hierover het laatste woord nog niet gezegd. Wij houden het in ieder geval in de gaten.