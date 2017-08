Downgraden naar iOS 10.3.2 is niet langer mogelijk

Apps & Software

Vorige maand bracht Apple iOS versie 10.3.3 uit. Vanaf nu is het niet langer mogelijk voor gebruikers om te downgraden naar iOS 10.3.2, als bijvoorbeeld hun smartphone niet goed werkt door de update. Daarnaast moeten gebruikers wiens toestel bijvoorbeeld nog draait op iOS 10.3.1, die willen updaten, direct door naar versie 10.3.3.

Dat meldt ITPro vandaag. Daarmee wil Apple gebruikers van de iPhone en iPad aanmoedigen om hun firmware zo up-to-date mogelijk te maken. De nieuwste versie van de software bevat “bug fixes en verbetert de veiligheid van je iPhone of iPad”. Kortom: het maakt je apparaat niet alleen stabieler, maar ook veiliger en dus is een update een goed idee.

Voor mensen die hun iOS-apparaat jailbreaken is dit natuurlijk minder leuk nieuws. Zij gebruiken vaak bepaalde kwetsbaarheden in de software om hun apparaat te jailbreaken. Een deel van die kwetsbaarheden zal opgelost zijn in iOS 10.3.3 en dus is het voor hen vaak verstandig om even te wachten tot de volgende jailbreak uitgebracht is, alvorens ze hun apparaat updaten.

Apple bereidt zich momenteel voor op de uitrol van iOS 11. De verwachting is dat deze nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem in de loop van september breder beschikbaar wordt gemaakt. Ook dan zijn er allerlei bugfixes en snelheidsverbeteringen, maar ook nieuwe functies.

In iOS 11 krijgt Siri bijvoorbeeld een natuurlijkere stem en krijgen meer ontwikkelaars toegang tot de digitale assistent. Verder komt er naar de Verenigde Staten een Mall Mode, waarmee mensen ook binnen kunnen navigeren. Daarnaast rolt Apple een speciaal augmented reality platform uit en komt er een auto-modus.

