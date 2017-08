Nieuwe details over gezichtsherkenning en virtuele thuisknop iPhone 8

Mobile

Dik een week geleden gaf Apple per ongeluk de firmware voor de HomePod vrij, die draait op iOS. Daarvoor konden ontwikkelaars een heleboel details onthullen over de iPhone 8, terwijl Apple die allemaal had willen bewaren voor de presentatie van de smartphone. Vandaag is er iets bekend over de thuisknop op het apparaat en de manier waarop Apple Pay gaat werken straks.

Ontwikkelaar Guilherme Rambo vond in de firmware een aantal verwijzingen naar ‘Pearl ID’. Dat is de naam die Apple lijkt te geven aan het gezichtsherkenningssysteem dat draait op de iPhone 8. Volgens Rambo zal de software meerdere gezichten kunnen herkennen en is hij toegankelijk voor apps van derden. Dat impliceert dat het ook mogelijk wordt om betalingen te doen met gezichtsherkenning, waar binnen iOS nu de vingerafdruk de gangbare methode is.

Rambo schrijft verder dat de firmware ook verwijst naar ‘multi biometric’ als het aankomt op Pearl ID. Dat zou betekenen dat de telefoon mogelijk een tweetraps biometrische authenticatie ondersteunt. Zo zouden gebruikers bijvoorbeeld de gezichtsherkenning én vingerafdruk moeten combineren voor bepaalde zaken. Ook lijkt de firmware te suggereren dat zowel de voor- als de achtercamera van de iPhone 8 gebruikt kan worden voor gezichtsherkenning.

About Pearl ID: 1 – The software definitely supports it for payments

2 – 3rd party apps can use it

3 – You can add multiple faces pic.twitter.com/aUotHwD64f — Guilherme Rambo (@_inside) August 9, 2017

Er is verder nieuws over de virtuele thuisknop. Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith stelt dat de knop van grootte kan veranderen, en dat hij deel uit maakt van een gebied onderin het scherm waar verder geen informatie weergegeven wordt. De thuisknop kan volgens hem ook verdwijnen, dus als er bijvoorbeeld een video wordt afgespeeld, zal die wellicht niet te zien zijn.

We know some facts re iPhone 8 home button area: • it resizes

• indicator can be hidden

• no API to change color

• tab bars extend under it — Steve T-S (@stroughtonsmith) August 10, 2017

Ook maakte een designer aan de hand van specificaties die Troughton-Smith naar buiten bracht een schets van de bruikbare schermruimte van de iPhone 8. Daar lijkt inderdaad een soort uitsnede in te zitten, waar ruimte is voor de camera en een speaker.

Props to @charavel for a quick mockup taking these numbers into account. This is what I expect usable screen space to look like on iPhone 8 pic.twitter.com/wyCmfHtusO — Steve T-S (@stroughtonsmith) August 10, 2017

De iPhone 8 zal volgens de vele geruchten in september gepresenteerd worden, tegelijk met de iPhone 7S en 7S Plus. Het toestel beschikt over een groot OLED-scherm dat de hele voorkant bedekt en zou draadloos opgeladen kunnen worden. De iPhone 8 zou verder meer dan 1.000 dollar kosten, omdat diverse fabrikanten moeite hebben met de aparte vorm van het display.